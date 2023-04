Dekra erweitert den Vorstand Petra Finke und Peter Laursen berufen

Im Zuge der Strategie 2025 erweitert Dekra die Konzernspitze um gleich zwei Personen. Der Vorstand der Prüf- und Sachverständigen-Organisation setzt sich damit wie folgt zusammen (siehe Foto von links): Stan Zurkiewicz, Vorsitzender des Vorstands Dekra e.V. und Dekra SE (CEO), Petra Finke, ab 1. Juli 2023 Mitglied des Vorstands Dekra SE (CDO), Stefan Kölbl, Präsident des Präsidialrats Dekra e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender Dekra SE, Peter Laursen, neues Mitglied des Vorstands Dekra SE (COO and Head of Region North-West Europe), Wolfgang Linsenmaier, Mitglied des Vorstands Dekra e.V. und Dekra SE (CFO, Personal und Organisationsmanagement).

Die To-do-Liste von Dekra-CDO Petra Finke

Als neue CDO von Dekra arbeitet Petra Finke daran, das Geschäftspotenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Das Unternehmen rechnet damit, dass digitale Services eine immer wichtigere Rolle für die TIC-Branche (Testing, Inspection and Certification) spielen und will das eigene Serviceportfolio entsprechend verändern. Moderne Technologien wie KI und Remote Services sollen hierbei eine entscheidende Rolle spielen – sowohl bei der Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungen als auch bei der Neuentwicklung von Services für die Schwerpunktbereiche zukünftige Mobilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit.

Peter Laursen treibt globalen Wachstumskurs voran

Als neuer COO von Dekra verantwortet Peter Laursen die sechs Geschäftsregionen mit Standorten und Aktivitäten in 60 Ländern auf allen Kontinenten, sowie für die Group Marketing & Sales. Laursen wird die globale Geschäftstätigkeit von Dekra ausbauen, insbesondere in den strategischen Wachstumsregionen Nordamerika und Asien.

Petra Finke brachte die Rhenus-IT auf Kurs

Petra Finke, derzeit Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO von Rhenus Freight Network verstärkt das Unternehmen zum 1. Juli 2023 in der neu geschaffenen Position der Chief Digitalization Officer (CDO). Sie war mehr als 20 Jahre für die Rhenus Gruppe tätig, zuletzt als Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO von Rhenus Freight Network. Die 55-Jährige verantwortete die globale IT und Digitalisierung und steuerte in dieser Funktion die Transformation der heterogenen IT- und Prozesslandschaft des Unternehmens in ein verteiltes, cloudbasiertes digitales Ökosystem.

Peter Laursen baute Dekra-Dienstleistungen aus

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Peter Laursen die ebenfalls neu geschaffene Position des Chief Operation Officer (COO). Er ist seit zehn Jahren für Dekra tätig und machte unter anderem die Dekra Akademie Dänemark zum dortigen Marktführer. Darüber hinaus baute der 47-Jährige das Dienstleistungsangebot jenseits der klassischen Schulungen aus und sorgte so für zweistellige Umsatzzuwächse. Als Verantwortlicher für die Region Nordwest-Europa gelang es ihm, Unternehmen zu sanieren und externe Herausforderungen wie Engpässe in der Lieferkette erfolgreich zu meistern.