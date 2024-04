ETM Fehrenkötter Praxistest Letzte Zwischenbilanz

Wenn am 17. September 2024 die IAA Transportation in Hannover die Pforten öffnet, wird auch die Siegerehrung des Fehrenkötter-Langzeittests auf dem Programm stehen. Die letzte Zwischenabrechnung auf dem Weg dorthin zeigt: Noch ist die Messe nicht gelesen.

Keine Veränderung an der Spitze des Verbrauchsfeldes, aber etliche Verwerfungen bei den Gesamtkosten: Die aktuelle Zwischenabrechnung des Fehrenkötter-Langzeittests, im Sommer 2021 mit den (damaligen) Spitzenmodellen der sieben großen Hersteller gestartet, mischt die Karten nochmal neu. Besagte Spitze des Verbrauchsfeldes teilen sich nun bereits zweieinhalb Jahre der Scania S450 und der Volvo FH460, wobei es auf ein Patt hinausläuft: Mit 27,1 zu 27,5 Litern hat der Scania beim Diesel die Nase vorn, dafür genehmigt sich der Volvo nur 1,4 Liter AdBlue, der Greif 2,2 Liter. Die Kräfteverhältnisse der Schweden sind in der Langzeitbetrachtung nun derart zementiert, dass bis zur Endabrechnung in gut einem halben Jahr kaum noch ernsthafte Verschiebungen zu erwarten sind.

Schwedische Doppelspitze

Ähnliches gilt für das Verfolgerfeld. Hier geht es beim Dieselverbrauch zwar immer wieder das ein oder andere Zehntel hoch und runter (auch abhängig von Neubereifungen und turnusmäßig durchrotierten Einsätzen beziehungsweise Frachten), aber die Bandbreite bewegt sich relativ konstant zwischen 28,5 und 30 Litern. Am nächsten an der schwedischen Doppelspitze dran ist der DAF XF: Mit Indienstellung im März 2021 quasi ein Auslaufmodell und preisliches Schnäppchen (mit Wachablösung durch den XG+ in Sichtweite), schlägt sich der altgediente Niederländer mit 28,6 Litern Diesel bei nur rund 1,1 Litern AdBlue sehr beachtlich.