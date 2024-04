Comeback noch 2024 Volta offiziell vor Neustart

Es ist offiziell: Die Ende 2023 in die Insolvenz gerutschte Elektro-Lkw-Marke Volta Trucks vermeldet ihr Comeback. Der alte Gläubiger und neue Eigentümer Luxor Capital hat dafür eigens die Volta Commercial Vehicles Ltd. mit Sitz in Großbritannien gegründet. Rund 150 engagierte und erfahrene Mitarbeiter arbeiten am Wiederaufbau des Unternehmens, heißt es in der ersten Presseinfo unter dem neuen Dach. Der geschärfte Plan für Volta Trucks sehe ein vereinfachtes und kapitaleffizienteres Geschäftsmodell vor.

Kundenauslieferungen noch 2024

Konkret seien die Vorbereitungen für die Serienproduktion des Elektro-Lkw Zero in vollem Gange. Der Zweiachser soll noch 2024 mit Gesamtgewichten von 16 und 18 Tonnen an Kunden ausgeliefert werden. In Großbritannien laufen laut Volta bereits Praxiserprobungen. Im zweiten Quartal soll eine größere Fahrzeugflotte auch in Deutschland, Österreich, Frankreich und Skandinavien an den Start gehen.

"Wir wollen die Aufträge bestehender Kunden abwickeln, die Lieferkette neu zusammenstellen, eine entscheidende Finanzierungsrunde abschließen und sicherstellen, dass die Serienfahrzeuge zur Auslieferung bereit sind", erklärt Essa Al-Saleh, CEO von Volta Commercial Vehicles. "Wir haben viel aus unserer schwierigen Reise gelernt und gehen gestärkt und fokussierter denn je daraus hervor."

Volta Zero ohne Aufbau?

Volta Trucks in seiner neuen Form will laut Al-Saleh ein Chassis-Cab-Produkt anbieten, das durch ein Wartungs- und Serviceangebot und Partnerschaften mit Aufbauherstellern unterstützt wird. Das könnte darauf hindeuten, dass Volta den Aufbau nun nicht mehr in Eigenregie auf das Fahrzeug montieren wird und stattdessen "nur" ein Fahrgestell mit Fahrerkabine fertigt. Das würde eine Vereinfachung darstellen zum bisherigen Konzept mit Kofferaufbau samt abgerundeter Dachlinie vorn, was für viele Betrachter unnötig kompliziert schien.

Der Verweis auf eine neue Lieferkette könnte außerdem auf einen neuen Akku-Zulieferer deuten. In die Insolvenz musste Volta schließlich auch wegen des Strauchelns des amerikanischen Batterie-Produzenten Proterra, der die Akkus hätte beisteuern sollen und in der Zwischenzeit von der Volvo Group geschluckt wurde.

Serienproduktion weiter in Steyr

Eine wichtige Konstante bleibt für Volta in jedem Fall bestehen: Die Serienproduktion soll weiter mit dem Auftragsfertiger Steyr Automotive in Österreich realisiert werden. Steyr Automotive vermeldete schon Ende Februar die Unterzeichnung einer ersten Vereinbarung zur Fortführung der Fertigung. In einem Bericht des ORF Oberösterreich war von einem geplanten Produktionsstart im Mai zu lesen. Außerdem wurde das geplante Volumen für 2024 auf 500 Einheiten beziffert, für 2025 gar auf 2.000 Einheiten.

Großer Auftritt zu den Olympischen Spielen

Volta plant in jedem Fall gemeinsam mit Kunden, Zero-Trucks während der Olympischen Spiele in Paris auf die Straße zu bringen, die Ende Juli starten. "Die Stadt Paris hat sich zum Ziel gesetzt, die grünsten Olympischen Spiele aller Zeiten zu veranstalten. Dies ist also eine perfekte Gelegenheit für unsere Logistik- und Verbrauchermarkenkunden, die Zukunft der urbanen Logistik der Öffentlichkeit zu präsentieren", erklärt Al-Saleh.

