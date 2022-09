Entwicklung von Smart Container Loop Neues Mehrwegbehältersystem im Umlauf

Das Unternehmen Smart Container Loop, ein auf Mehrwegversandsysteme spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Pullach, bringt ein neues Mehrwegbehältersystem in den Umlauf. Neben den bereits bestehenden Klappbehältern bietet der Pooling-Spezialist seinen Kunden nun auch konische Behälter mit anscharniertem Deckel in den Größen S, M und L. Die neue patentierte Behälterfamilie wurde speziell für die Paketlogistik in Branchen wie Pharma (Apotheken, Krankenhäuser, Tierärzte, Pharmagroßhandel und Praxen), Kosmetik sowie Elektronik optimiert.

Langlebige Boxen

Verglichen mit herkömmlichen Behältersystemen bietet sie den Angaben nach wesentliche Vorteile. So zählen die neuen langlebigen Boxen nicht nur zu den leichtesten Mehrwegbehältern ihrer Art, sondern sind durch ihre konische Form im Leerstapel maximal volumenreduzierbar. Für die Herstellung wird recyceltes Polypropylen verwendet. Die Bauart der Behälter lässt eine effiziente Reinigung und Trocknung zu. Ausgestattet mit einem RFID-Transponder und einem Barcode werden die Behälter zudem über ein lückenloses ID-basiertes Tracking-System nachverfolgt. Dies ermöglicht einen präzisen Überblick über den Behälterpool bei allen Beteiligten der Supply-Chain.

Lückenlose Track-and-Trace-Software

Das erste Mehrwegbehältersystem mit lückenloser Track-and-Trace-Software entwickelte Smart Container Loop für den Elektronikfachhändler Expert. Die Fachmarktkette mit Sitz in Langenhagen bei Hannover stellte 2019 den Kartonversand vollständig auf das Mehrwegsystem von Smart Container Loop um. Hierfür verwendet Smart Container Loop zwei klappbare und somit platzsparende Behältertypen, die jeweils mit einem Deckel verschlossen werden. Im neugebauten Zentrallager in Langenhagen bei Hannover sind die Behälter heute integraler Bestandteil der Förder- und Kommissionier-Technik. Von dort aus beliefert die Elektronikfachmarktkette ihre angeschlossenen Händler in ganz Deutschland und reduziert mit dem Smart-Container-Loop-System Bruch und Schwund. Die Rückhollogistik erfolgt über den Transportdienstleister trans-o-flex.

Schwund der Behälter als größte Herausforderung

Im Pharmabereich gehört unter anderem das Unternehmen MSD zu den Anwendern der Smart-Container-Loop-Mehrwegsysteme. Der Arzneimittelhersteller gehörte zu den Pilotkunden und hatte maßgeblichen Input für die Entwicklung der Behälter für das Pharmasegment beigesteuert. Leopold Schoeller, Geschäftsführer von Smart Container Loop, versichert. „Wir konnten uns in den letzten drei Jahren als Spezialist für Mehrwegversandsysteme für die Paketlogistik im B2B-Sektor im Markt etablieren und neben Expert weitere große Kunden aus dem Pharmabereich dazugewinnen. Dabei haben wir bewiesen, dass Smart Container Loop die größte Herausforderung, den Schwund der Behälter, durch eine lückenlose Nachverfolgung über das Tracking- und Pfandsystem im Griff hat. Wenn Behälter zurückbleiben, klärt unser Kundenservice jeden Einzelfall.“

Weiter betont er: „Durch den effizienten Behälter und den geringen Schwund stellt das System eine nachhaltige Alternative zum immer teurer werdenden Einwegkarton dar. Unser Anspruch ist es, einen Full Service anzubieten, um den Mehrwegversand für unsere Kunden genauso einfach zu gestalten wie den Kartonversand.“ Aufgrund der Vielfalt der Paketgrößen hat das Logistikunternehmen bereits drei weitere Behältertypen in sein Sortiment aufgenommen.