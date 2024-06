Garland Transport Solutions kommt Online Systemlogistik wächst in Portugal

Das portugiesische Traditionsunternehmen Garland Transport Solutions ist ab dem 17. Juni 2024 neuer Systempartner im Stückgutnetz von Online Systemlogistik (OSL).

Garland deckt Portugal und Nord-Spanien ab

Garland übernimmt im OSL-Netz ganz Portugal sowie Nordspanien. Zuvor wurde Portugal durch bilaterale Verkehre der OSL-Partner abgedeckt. „Mit dem inhabergeführten, mittelständischen Familienunternehmen Garland Transport Solutions liegen wir komplett auf einer Wellenlänge“, berichtet Mike Wüllner, Prokurist von Online Systemlogistik. „Über die Grenzen hinweg sprechen wir in Sachen Stückgutlogistik die gleiche Sprache.“

So ist Garland Transport Solutions aufgestellt

Mit sieben Standorten in Portugal, einem in Spanien (Vitoria-Gasteiz) und einem in Marokko (Casablanca) sowie Verkehren von und nach Benelux, Deutschland, Großbritannien, Italien und in die Schweiz hat Garland eine klare internationale Ausrichtung. „In Deutschland profitieren wir durch Online Systemlogistik von fantastischen Laufzeiten und täglichem Stückgut-Umschlag, das konnten wir unseren Kunden zuvor nicht anbieten“, erklärt Giles Dawson, Vorstandsmitglied und CEO Transport Solutions von Garland Transport Solutions.

Rund 650 Personen kümmern sich um die Logistik

Aktuell sind rund 450 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 200 selbstständige Subunternehmen für Garland im Einsatz. Die Flotte in Portugal umfasst 45 Lkw und an den anderen Standorten bis zu 500 Fahrzeuge von selbstständigen Frachtführern. Für Kunden stehen rund 224.000 Quadratmeter Logistik- und 163.000 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung. Entsprechend der internationalen Ausrichtung umfasst das Portfolio von Garland das komplette Supply-Chain-Management inklusive See- und Luftfracht-Transporten.

Lesen Sie auch