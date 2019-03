Die DKV Box Europe, über die DKV-Kunden künftig alle relevanten Mauten in Europa abgerechnet werden sollen, ist für Deutschland zugelassen. Die Zulassung stehe zwar unter dem Vorbehalt der letzten Zustimmung durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), heißt es seitens des Unternehmens. Derzeit befinde sich die Box Europe zusätzlich in den Produktivtests für das österreichische Mautsystem. Die Zulassung für den Einsatz auf belgischen Autobahnen und Nationalstraßen ist hingegen bereits Ende 2018 erfolgt.

Quasi gleichauf liegt die Mautbox UTA One, die vom BAG jetzt die Zulassung für Deutschland bekommen hat. Damit kann die Union Tank Eckstein (UTA) den deutschen Mautkontext in wenigen Wochen an ihre interoperable Maut-Lösung anbinden, die speziell für den European Electronic Toll Service (EETS) entwickelt wurde. Bislang werde UTA One in den Maut-Systemen in Belgien zuzüglich Liefkenshoektunnel, Frankreich, Italien, Österreich, Polen (A4), Portugal und Spanien akzeptiert.