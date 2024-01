Eigene Gesellschaft für Hafen-Standorte Neue Struktur bei Mosolf

Die Mosolf Gruppe ordnet ihre Unternehmensstruktur neu. Die maritimen Standorte werden in einer eigenen Gesellschaft zusammengefasst.

Prozesse schlank gestalten, Synergieeffekte effizient nutzen - das sind nach Angaben des Fahrzeuglogistikers Mosolf die Gründe für die Umstrukturierungen innerhalb der Unternehmensstruktur. Dafür werden verschiedene Business Units zusammengelegt. Künftig gibt es die beiden Geschäftsbereiche Logistics & Services und Special Vehicles sowie eine neue Gesellschaft mit dem Namen Mosolf Port Logistics & Services.

Strategische Aufstellung der Mosolf Gruppe

„Die Umstrukturierungen der Business Units, die mit Beginn des Jahres 2024 abgeschlossen sein werden, sind das Ergebnis eines Prozesses, der die Mosolf Gruppe für die zukünftigen Anforderungen an die Branche strategisch ideal aufstellt. Die Nutzung der vorhandenen Synergieeffekte, von denen auch unsere Kunden und Partner profitieren, schaffen zudem neue Innovations- und Integrationsmöglichkeiten“, sagt Dr. Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe mit Sitz in Kirchheim/Teck.

Neue Business Unit Logistics & Services

Der nach eigenen Angaben führende Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa ordnet dabei der neu geschaffenen Business Unit Logistics & Services die Bereiche Releasing, sprich die Fahrzeugübernahme am Produktionsende, und Transportlogistik unter. Dazu gehören europaweit 41 Standorte mit mehr als 1.000 Spezialtransporter sowie zwei RoRo-Binnenschiffe.

Zu der neuen Geschäftseinheit gehören auch die Standortlogistik, bei der alle relevanten Servicemaßnahmen ab Einlagerung der Fahrzeuge bis hin zur Fahrzeugübergabe an den Endkunden abgedeckt sind, sowie der Bereich Retail Solutions an über 70 Standorten, die maßgeschneiderte Serviceleistungen für Autohäuser und Niederlassungen anbieten. Nach Angaben von Mosolfdeckt die Business Unit zukünftig die gesamte Wertschöpfungskette der Automobillogistik ab, vom Bandende bis zum Handel beziehungsweise Endkunden.

Business Unit für Sonderfahrzeugbau

In der weiteren Business Unit Special Vehicles ist das Geschäft des Sonderfahrzeugbaus in den Bereichen innere Sicherheit, Verteidigung, Zivil- und Katastrophenschutz sowie für Wirtschaft und Kommunen untergebracht. "Neben Planung und Musterbau zeichnet sich die Business Unit auch durch die qualitativ hochwertige Serienfertigung aus", so eine Mosolf-Mitteilung, und auch nach der Auslieferung stehen den Kunden umfangreiche Technik- und Serviceleistungen zur Verfügung.

Mosolf Port Logistics & Services

Neu geschaffen wurde im Rahmen der Umstrukturierung zudem die Business Development Gesellschaft Mosolf Port Logictics & Services (MPLS) mit den drei maritimen Mosolf-Standorten in den Häfen von Cuxhaven, Wilhelmshaven und Zeebrügge. An den einzelnen Standorten sind demnach Leistungen sowohl für Importeure als auch Exporteure möglich, neben Short-Sea-Shipping auch im Bereich des Deep-Sea-Shippings.

Ergänzend zu den Standarddienstleistungen biete Mosolf an den Hafenstandorten zusätzlich ganzheitliche Transportabwicklung inklusive Schiffsbe- und -entladungen an. „Die Mosolf Port Logistics & Services GmbH gibt uns zudem weitere Handlungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten im Bereich der sich dynamisch entwickelnden Automobillogistik im maritimen Umfeld“, so Dr. Mosolf weiter.