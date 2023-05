Bio-LNG bei Edeka Minden-Hannover 80 Lkw umweltfreundlich unterwegs

Bis Ende 2025 soll der gesamte Lkw-Fuhrpark auf Bio-LNG umgestellt sein. Vorstandssprecher Mark Rosenkranz hat mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft die erste Tankstelle für Bio-LNG auf dem Gelände des Edeka-Logistikzentrums in Lauenau eröffnet.

Langfristiger Liefervertrag mit der Firma Alternoil

Bis Ende 2025 will Edeka Minden-Hannover die gesamte Lkw-Flotte – also alle rund 700 Fahrzeuge – auf LNG-Fahrzeuge von Iveco (Iveco S-Way LNG) umstellen und zu 100 Prozent mit Bio-LNG betreiben. Dafür hat das Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag mit der Firma Alternoil geschlossen. Dieser Liefervertrag sieht den schrittweisen Aufbau der Tankstelleninfrastruktur an den Logistikstandorten von Edeka Minden-Hannover vor sowie die Belieferung mit dem aus biologischen Abfällen und Windkraft gewonnenen Kraftstoff Reefuel.

Emissionswerte verbessern

Aktuell sind bei der Edeka Minden-Hannover bereits rund 80 LNG-Fahrzeuge im Einsatz. „Mit der Nutzung von Bio-LNG tragen wir dazu bei, die städtischen Emissionswerte erheblich zu verbessern. Hinzu kommt, dass die gasbetriebenen Lkw um ein Vielfaches leiser sind als die klassischen Dieselfahrzeuge.“ Alexander Renz, Geschäftsführer von Alternoil, betont: „Die Umstellung der Lkw-Flotte des Lebensmittelhändlers auf Reefuel wird auch andere Akteure zu weiteren Schritten in Richtung einer klimafreundlichen Logistik inspirieren.“

Weitere fünf Tankstellen in Planung

In einem zweiten und dritten Schritt plant Alternoil im Jahr 2023/2024 weitere fünf Tankstellen an den Logistikstandorten Osterweddingen (Sachsen-Anhalt), Wiefelstede (Niedersachsen) und Landsberg (Sachsen-Anhalt). Danach sollen Tankstellen in Mittenwalde und Freienbrink (beides Brandenburg) errichtet werden.

Voraussichtlich bis Ende 2025 steht der Edeka Minden-Hannover damit eine flächendeckende Tankstelleninfrastruktur für die Betankung der Logistikflotte innerhalb des Vertriebsgebiets zur Verfügung. Darüber können künftig alle rund 700 LNG-Lkw mit dem CO2-armen Kraftstoff Reefuel betankt werden. Dieses Volumen erspart der Umwelt den Angaben nach jährlich bis zu 40.000 Tonnen CO2. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen einer Kleinstadt. Ein wichtiger Aspekt ist darüber hinaus die Vermeidung von Stickoxiden (NOx) und Feinstaubpartikeln.