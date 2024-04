Duvenbeck steigt ins E-Fulfillment ein Kompletter Service vom Vertrieb bis zur Retoure

Der Logistikdienstleister Duvenbeck ist ins E-Fulfillment eingestiegen. In Böblingen bei Stuttgart hat das Unternehmen ein Fulfillment-Center für die Auftragsabwicklung online bestellter Waren in Betrieb genommen. Darin bietet Duvenbeck nach eigenen Angaben sämtliche Services an, die Betreiber von Webshops oder Onlinemarktplätzen für den E-Commerce benötigen.

Duvenbeck bietet das logistische Komplettpaket an

„Betreiber von Webshops können sich komplett auf den Vertrieb und die Weiterentwicklung ihrer Plattform konzentrieren. Alles andere übernehmen wir“, erklärt Barbara Geissler-Henn, Managerin Business Development Contract Logistics bei Duvenbeck in Böblingen. Im Einzelnen heißt das, dass die Schwaben das Gesamtpaket anbieten: von der Einlagerung, der Bestandsverwaltung und dem Verpacken bis hin zur Retouren-Abwicklung.

Duvenbeck hat zwei Fashion-Start-ups als Kunden

Der Start sei vielversprechend verlaufen, heißt es seitens Duvenbeck. So haben die Fashion-Start-ups Vicinity und Moonlight bereits ihre gesamte Auftragsabwicklung an Duvenbeck ausgelagert. Über IT-Schnittstellen gehen die Kundenbestellungen direkt nach Böblingen. Bestellungen, die bis 15 Uhr eingehen, stellt der Logistiker noch am selben Tag zusammen, verpackt diese und sendet sie per Express- und Paketdienst an Firmen- oder Privatkunden – auf Wunsch auch klimaneutral.

Multi-User-Warehouse steht in Böblingen

Das neue Fulfillment-Center Böblingen ist als Multi-User-Warehouse ausgelegt, mit entsprechendem Wachstumspotenzial für die Kunden.. Auf Wunsch lassen sich Zusatzservices wie zum Beispiel der Versand in individuellen Kunden- oder Aktionsverpackungen dazubuchen. Ein reibungsloses Retourenmanagement mit Qualitätskontrolle und Aufarbeiten zurückgesendeter Waren vervollständigen den Fulfillment-Service laut Duvenbeck.

