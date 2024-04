DSV expandiert für dm-Drogeriemärkte 47.500 Quadratmeter für die Logistik

Die Bauarbeiten fürs neue Lager im Gewerbegebiet Süd-West von Neustadt bei Coburg sind abgeschlossen und der Logistikdienstleister DSV hat den Mietvertrag mit dem Immobilienspezialisten GLP unterzeichnet. Jetzt kann es losgehen. Bereits ab Juli beliefert DSV von dort aus dann die Filialen von dm-drogerie markt.

Von Neustadt fährt DSV 41 dm-Filialen an

Die neue Logistikimmobilie in Neustadt bei Coburg ergänzt das bestehende Logistik­netz, das DSV für dm unterhält. „Von hier erreichen wir sehr gut die 41 lokalen Umschlagzentren zur deutschland­weiten Belieferung der Einzelhandelsmärkte unseres Kunden“, erläutert Rolf Wetzel, Senior Director, Retail Distribution & Services bei DSV. „So können wir zusätzliche Mengen an die Märkte verteilen und auch die Region um Neustadt beim Wachstum unterstützen“, sagt Wetzel. Der Standort befinde sich in einer verkehrsgünstigen Lage an der Bundes­straße B4 in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn A73.

GLP baut nachhaltige Halle für DSV

Das Logistikzentrum bietet rund 40.100 Quadratmeter Hallen­fläche, 6.300 Quadratmeter Mezzanine- und rund 1.100 Quadratmeter Büro- und Sozialfläche in vier Hallen­abschnit­ten sowie Stellplätze für 180 Pkw und 27 Lkw. Die Immobilie wurde nach dem Standard DGNB Gold errichtet. Beim Bau wurde Recyclingmaterial aus dem vor­herigen Gebäude verwendet. Außer­dem wurden zertifizierte, recyclebare, neue Baumaterialien eingesetzt. Aufgrund der nachhaltigen Bauweise kann DSV seinen Energieverbrauch, seine CO₂-Emissionen und seinen Wasserverbrauch reduzieren und dadurch seine operativen Kosten senken. Geheizt wird das Gebäude über eine Heizungsanlage mit Luft-Luft-Wärmepumpen. Die Immobilie ist mit LED-Beleuchtung und mit 18 Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist geplant.

