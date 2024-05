Eine Tankkarte - alle Kraftstoffe UTA Edenred macht Mobilität ganz einfach

Schnellen, sicheren und bargeldlosen Bezug von zahlreichen Leistungen rund um die Mobilität – diese Vorzüge bietet die UTA Card. Die bezogenen Leistungen werden dem Unternehmen übersichtlich in Rechnung gestellt. Kunden sparen bei jedem getankten Liter Kraftstoff und reduzieren den bürokratischen Aufwand. Das Akzeptanznetz der UTA Card umfasst mittlerweile mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. Darunter befinden sich mehr als 64.000 Tankstellen in 36 Ländern. Dank des markenunabhängigen Leistungsangebots können UTA Kunden frei entscheiden, an welchen Stationen sie ihren Kraftstoff beziehen. Mit der UTA Card können sowohl herkömmliche Kraftstoffe wie Diesel und Benzin, als auch alternative Kraftstoffe wie Biodiesel, LNG, CNG oder HVO100 bezogen werden. Mit der Multi-Energie-Karte „UTA eCard“ haben UTA Kunden zudem Zugang zu 612.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa, davon 134.000 allein in Deutschland.

Rund 600 HVO 100-Stationen in elf Ländern

Im Bereich alternative Kraftstoffe ist HVO 100 derzeit in aller Munde. Als Diesel-Alternative unterstützt der Biokraftstoff aus hydriertem Pflanzenöl den klimafreundlichen Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. HVO 100 gilt als besonders nachhaltig, denn er wird aus Fett- und Ölresten aus Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft hergestellt. Bislang wird HVO 100 in Deutschland nur abgefüllt in Kanistern und Fässern gehandelt, aber nicht an der Zapfsäule. Das soll sich ab Mai 2024 ändern, sodass der synthetische Dieselkraftstoff dann auch dort erhältlich ist. In anderen Ländern können UTA Kunden schon HVO 100 tanken. Aktuell stellt der Mobilitätsdienstleister seinen Kunden insgesamt rund 600 Bezugsstationen in elf Ländern – darunter Deutschland, Österreich, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Litauen, Estland und Lettland, zur Verfügung.

Kunden profitieren von UTA Plus Services

Inhaber der UTA Card profitieren nicht nur vom vielfältigen Kraftstoff-Angebot der UTA Akzeptanzstellen, sondern auch von den umfassenden UTA Plus Services, die sie beanspruchen können. Dazu gehören Fahrzeugservices wie Autowäschen oder Reifenwechsel, aber auch Mobilitätsservices wie sicheres Parken, Kombiverkehr und die bargeldlose Mautabwicklung. Speziell für die Mautabwicklung bietet UTA Edenred verschiedene Mautboxen, sogenannte On-Board-Units (OBU), für unterschiedliche Fahrzeugklassen an.

UTA One® next für nahezu grenzenlose Mobilität

Die neueste Mautbox im UTA Portfolio ist die UTA One® next. Mit der interoperablen Mautbox bietet UTA Edenred eine OBU an, die das bewährte Leistungsspektrum des Vorgängers UTA One® mit neuer, smarter Technologie verbindet. Die Mautbox ist für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen ausgelegt und somit auch die passende Lösung für die anstehende Mautausweitung in Deutschland ab Juli 2024. Sie schafft nahezu grenzenlose Mobilität in ganz Europa. Die UTA One next ist aktuell die umfassendste Lösung für den European Electronic Toll Servince (EETS) am Markt. Sie deckt 17 Mautkontexte in 15 Ländern ab. Unterstützt werden die Mautsysteme in Belgien (einschließlich Liefkenshoektunnel), Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich der Fähren der Reederei Caronte), Österreich, Polen (A4 und e-TOLL-Netzwerk), Ungarn, Bulgarien, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Fähren und Autobahnbrücken), Schweden (Brücken), Dänemark (Brücken) und der Schweiz, einschließlich Liechtenstein. Derzeit wird die Integration der Strecken in der Slowakei, Tschechien, Slowenien, Kroatien und Polen (A1) vorbereitet.