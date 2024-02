Duvenbeck übernimmt Schotpoort Netz Richtung Benelux ausgeweitet

Duvenbeck erweitert sein Netz in Richtung Benelux. Dazu hat der Logistikdienstleister das niederländische Unternehmen Schotpoort Logisttics übernommen. In welchen Bereichen der Transporteur unterwegs ist.

Das Logistikunternehmen Duvenbeck erweitert sein Netz in Richtung Benelux-Länder und übernimmt dazu das niederländische Transport- und Logistikunternehmens Schotpoort Logistics. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Eerbeek bei Arnheim ist auf Transport-, Lager-, Kontrakt- und Projektlogistik spezialisiert.

So ist Schotpoort Logistics aufgestellt

Zu den Hauptkunden von Schotpoort Logistics zählen Produzenten aus der Papier- und Verpackungsindustrie sowie aus der Konsumgüter- und Solarbranche. Des Weiteren bewirtschaftet das Unternehmen 70.000 Quadratmeter Lagerfläche. Neben dem Hauptsitz in Eerbeek bei Arnheim sind diese über die gesamten Niederlande verteilt, von Hoogezand bei Groningen im Norden bis Best bei Eindhoven im Süden. Zum Fuhrpark, der die Auftragnehmer einschließt, gehören 120 Einheiten. Das Unternehmen ist auch mit einer Niederlassung in Litauen vertreten. Mit der Übernahme wechseln alle 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schotpoort Logistics unter das Dach von Duvenbeck.

Duvenbeck ist mittlerweile ein Großflotten-Betreiber

Duvenbeck mit Hauptsitz in Bocholt, Nordrhein-Westfalen ist an 40 Standorten in elf Ländern vertreten. Das Unternehmen ist ein Full-Service-Provider in den Bereichen Konzeption, Transport und Kontraktlogistik. Darüber hinaus bietet der Dienstleister Cross-Docking, Sequenzierung und Traileryards an. Duvenbeck verfügt über 1.600 eigene Lkw, die vor allem für Automobil- und Industriekunden sowie die landwirtschaftliche Fahrzeugindustrie eingesetzt werden. Mit der Übernahme von Schotpoort Logistics setzt der Mehrheitseigentümer Waterland die eingeschlagene Internationalisierungsstrategie fort.

