Axel Plaß steht als Präsident erneut für drei Jahre an der Spitze des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik. Die Mitgliederversammlung hat den Geschäftsführenden Gesellschafter der Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG einstimmig im Amt des Präsidenten bestätigt. Ebenfalls erneut in das Präsidium gewählt wurden Mathias Krage, Geschäftsführender Gesellschafter der Krage Speditionsgesellschaft mbH als Vizepräsident und Schatzmeister sowie Johannes Offergeld, Geschäftsführer bei der Adam Offergeld Spedition GmbH & Co. KG.

Eigenverantwortung gegen staatlichen Dirigismus

Plaß wertete das Wahlergebnis als Bestätigung der politischen Arbeit des Verbands. Angesichts neuer Herausforderungen solle diese in der nächsten Legislaturperiode noch einmal intensiviert werden. "In Zeiten des politischen Umbruchs, gesellschaftlicher Veränderungen und globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel bedarf es einer starken Stimme, die unternehmerische Eigenverantwortung weiter nachhaltig gegen staatlichen Dirigismus in Stellung bringt", sagte er.

Als Spitzen- und Bundesverband repräsentiert der DSLV die verkehrsträgerübergreifenden Interessen von 3.000 führenden deutschen Speditions- und Logistikbetrieben, die mit insgesamt 604.000 Beschäftigten einen jährlichen Branchenumsatz in Höhe von 113 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Mitgliederstruktur des DSLV reicht von global agierenden Logistikkonzernen, 4PL- und 3PL-Providern über inhabergeführte Speditionshäuser (KMU) mit eigenen LKW-Flotten sowie Befrachter von Binnenschiffen und Eisenbahnen bis hin zu See-, Luftfracht-, Zoll- und Lagerspezialisten.