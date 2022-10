Drei Säulen für den Erfolg BLG krempelt Kontraktlogistik um

BLG Logistics hat den Geschäftsbereich Contract seit Oktober 2022 umgestellt. Die bisherige Untergliederung in die Geschäftsfelder Industrielogistik und Handelslogistik ist damit Vergangenheit. Statt derer sollen nun drei Säulen für mehr Agilität und Erfolg sorgen.

Die drei Säulen der Kontraklogistik bei BLG

Contract Operations, Customer & Business Development sowie Performance Support hat BLG Logistics diese drei Geschäftsfelder getauft. „Mit der organisatorischen Neuaufstellung werden wir unsere Stärken betonen, Potenziale noch besser nutzen und insgesamt agiler werden“, erläutert Matthias Magnor, Mitglied des Vorstands von BLG Logistics und seit einem Jahr verantwortlich für den Geschäftsbereich Contract, diesen Schritt.

BLG will Kunden weltweit regional betreuen

BLG Logistics ist in der Kontraktlogistik an mehr als 40 Standorten in ganz Deutschland und der Welt tätig. Die Standorte und Länder werden zukünftig in einer Regionalstruktur geführt. Damit ist das BLG-Team noch näher am Kunden und wird noch unternehmerischer handeln. Ein weiteres Ziel der neuen Struktur ist es nach Unternehmensanagben, sich zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen. Darüber hinaus sollen die Themen Technologie und Nachhaltigkeit stärker organisatorisch verankert werden.

Lesen Sie auch