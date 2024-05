Elektrische Kühlauflieger Nagel-Group nimmt E-Trailer in Betrieb

Die E-Trailer werden nach Angaben der Nagel-Group an den Standorten Hamburg, Reichenbach und Traiskirchen (Österreich) für Lebensmitteltransporte im Frische- und Tiefkühlbereich im Einsatz sein. Die Auflieger laufen demnach rein elektrisch über eine fahrzeuginterne 43 kWh-Batterie und kommen ohne Rekuperations-/Generatorachse aus. Die Kühlung funktioniert unabhängig von der ziehenden Einheit und kann auch im Stand oder während der Be- und Entladung an der Rampe erfolgen.

Die erwartete Laufzeit der Kühlmaschine betrage im Frischeverkehr bis zu 14 Stunden und im Tiefkühlverkehr bis zu acht Stunden. Die Plan-Nutzungsdauer der Auflieger liege bei bis zu zehn Jahren. „Die Inbetriebnahme der neuen elektrischen Kühlauflieger ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, umweltfreundliche und zukunftsorientierte Logistiklösungen anzubieten“, sagt Jens Kleiner, Chief Operating Officer (COO) bei der Nagel-Group. Im Bereich der Kühlung handle es sich um eine innovative Technologie, die aus einer engen Zusammenarbeit mit dem Trailer-Hersteller Krone und dem Automobilhersteller Mitsubishi entstanden sei.

Leiser und wartungsfreundlicher

„Die elektrischen Kühlauflieger sind leiser und wartungsfreundlicher als herkömmliche Diesel-Kühlauflieger“, sagt Dirk Lückingsmeier, Head of Fleet bei der Nagel-Group. Die Batterie-Systeme arbeiten laut Lückingsmeier mit Niedervoltspannung, sodass für Reparatur- und Wartungsarbeiten am Fahrzeug kein Hochvolttechniker erforderlich ist. Die Kühlmaschinen würden kaum Lärm und keine Abgase verursachen, was die Belastung für die Mitarbeitenden und die Umwelt reduziere.

Für die Nagel-Group fahren bereits elektrische Zugmaschinen und elektrische Verteilerfahrzeuge. Weitere Pilotprojekte im Bereich E-Mobilität sollen noch in diesem Jahr folgen.