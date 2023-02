DHL expandiert mit 2-Mann-Handling Standort in Landsberg eröffnet

DHL 2-Mann-Handling eröffnet neuen Logistikstandort in Landsberg in Sachsen-Anhalt. Was von dort aus transportiert wird und mit wem das Unternehmen kooperiert.

DHL 2-Mann-Handling hat in Landsberg (Sachsen-Anhalt) einen neuen Logistikstandort eröffnet. Damit schafft der Logistiker zusätzliche Umschlagskapazitäten für große und sperrige Waren wie etwa Möbel großer Geschäftskunden aus der Region und Osteuropa.

DHL mit neuem Kooperationspartner

Rund 70 Beschäftigte des neuen Kooperationspartners Maintrans Solutions werden dort künftig auf einer Grundstücksfläche von etwa 33.000 Quadratmetern und einer Lagerfläche von rund 12.100 Quadratmetern im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten. Dabei werden sie bis zu 7.000 Verpackungseinheiten (Colli) pro Tag bearbeiten und für die Zustellung an die Endkunden vorbereiten. Am bisherige Hub in Reichenbach (Thüringen) stellt DHL den Betrieb ein, die Kooperation mit Metro Logistics endet.

Trend zum Bestellen sperriger Güter hält an

„In den letzten beiden Jahren haben wir ein erfreuliches Wachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen können. Immer mehr Kunden bestellen Waren wie Möbel, Waschmaschinen oder TV-Geräte online, und wir gehen davon aus, dass dieser Trend Bestand haben wird“, sagt Beate Seeher, Geschäftsführerin der DHL 2-Mann-Handling. Neben dem zentralen Multi-Customer-Standort in Ludwigsau ist Landsberg der zweite Hub von DHL 2-Mann-Handling. Die DHL-Tochter beschäftigt in Deutschland insgesamt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom zentralen Hub in Ludwigsau und ab sofort auch vom zusätzlichen Standort in Landsberg werden laut Unternehmensangaben täglich mehr als 30 regionale DHL-Stützpunktpartner deutschlandweit mit Sendungen beliefert. Die Zustellung erfolgt dann nach vorheriger telefonischer Avisierung an einen vom Endkunden gewünschten Zustellort, bei Bedarf auch mit Montage.

Lesen Sie auch