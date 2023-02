DHL-Beteiligung in Polen 60 Millionen für Paketstationen

DHL eCommerce Solutions und Cainiao Network, Logistik-Arm der chinesischen Alibaba Group, haben eine Vereinbarung mit dem Ziel unterzeichnet, eines der größten Netzwerke für außer-Haus-Zustellungen (out of home, OOH) im Land zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung wird die DHL-Tochter demnach einen Teil der Anteile der Cainiao Tochtergesellschaft in Polen erwerben. In der ersten Phase nach der Transkation wollen beide Unternehmen dann 60 Millionen Euro in die Errichtung von Packstationen für die erste und letzte Meile investieren.

Flächendeckendes Netz von Paketstationen

„Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Cainiao stärken wir unsere Position als vertrauenswürdiger Paketdienstleister und schaffen ein umfassendes Netz an modernsten Packstationen. Auf diese Weise können wir unseren Kunden ein optimales Versanderlebnis bieten, zusätzlich zu unseren bestehenden Möglichkeiten der Haustürzustellung“, sagt Pablo Ciano, CEO von DHL eCommerce Solutions.

„Durch die Kombination der Logistik-, Technologie- und E-Commerce-Expertise beider Unternehmen wollen wir unseren Kunden einen hervorragenden Service bieten und ein unvergleichliches Online-Shopping-Erlebnis für Verbraucher schaffen“, erklärt William Xion, Chief Strategy Officer und Generalmanager Europa und Südostasien von Cainiao Network.

Verdoppelung des E-Commerce-Marktes in Polen

Demnach wächst der polnische E-Commerce-Markt so schnell wie kaum ein anderer in Europa und dürfte sich bis 2027 verdoppeln. Darüber hinaus bevorzugen 40 Prozent der Verbraucher die Zustellung in eine Packstation.

Daher wollen beide Partner gleich zu Beginn ihre vorhandenen Packstation-Netzwerke zusammenlegen, um Verbrauchern den sofortigen und nahtlosen Zugang zu den Angeboten von DHL und Cainiao zu ermöglichen. Die beiden Unternehmen betreiben bereits insgesamt 1.200 Paketstationen in Polen.

Laut einer Mitteilung von DHL hat Cainiao in den letzten Jahren ein regionales Drehkreuz in Lüttich, Belgien sowie Sortierzentren in den wichtigsten europäischen Märkten errichtet. Ergänzt wird dies durch ein Netzwerk von Packstationen in Polen, Spanien und Frankreich, um eine effizientere und nahtlose Logistik in ganz Europa zu ermöglichen. Die Transaktion unterliegt den Genehmigungen der zuständigen Kartellbehörden, die in den kommenden Monaten erwartet werden.