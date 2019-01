Die „Shine a Light“-Welttournee von Bryan Adams startet am 25. Februar in Belfast, gefolgt von der Veröffentlichung des gleichnamigen Albums am 1. März 2019. Um den logistischen Teil der Tour – mit Stationen in mehr als 20 Ländern – kümmert sich der Logistikdienstleister DHL. Kleine Randnotiz: Gleichzeitig mit dem 50-jährigen Jubiläum des Debutalbums „Summer of '69“ feiert auch DHL das 50-jährige Bestehen.

Hintergrund der Partnerschaft ist laut DHL aber etwas Anderes: Den Logistiker und den Rockmusiker verbinde „ein deutliches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit“. So unterstütze die Bryan Adams Foundation des kanadischen Sängers zahlreiche Umweltschutzprojekte. Die Deutsche Post DHL Group wiederum verfolge ganz ähnliche Ziele mit dem konzernweiten Umwelt- und Klimaschutzprogramm Go Green.

DHL pflanzt Baum für jedes Konzertticket

Im Rahmen der „Mission 2050: Zero Emission“ hat sich DHL daher bereit erklärt, für jedes verkaufte Ticket der „Shine A Light“- Welttournee einen Baum zu pflanzen. „Die Zusammenarbeit mit DHL befördert eine tolle Umweltbotschaft. Ich hoffe solche oder ähnliche Apelle werden künftig immer ein fester Bestandteil aller Kooperationen diese Art“, erklärt Bryan Adams. Ganz ähnlich sieht das Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group: „Zusammen wollen wir Menschen verbinden und Leben verbessern. Unser Versprechen, gemeinsam mit Bryan Bäume zu pflanzen, ist ein Weg, diese Ziele zu erreichen."