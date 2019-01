Alain Goehl startete seine Karriere im Jahr 2000 bei Ziegler im intermodalen Verkehr und in der Logistik. Dort war er laut Firmenangaben unter anderem für Nordeuropa und den europäischen Kurierdienst zuständig. Seit 2008 leitete er die internationale Abteilung in der Straßburger Niederlassung und baute diese aus. Sein neues Aufgabengebiet ist die Leitung der sieben Niederlassungen in der Region Süddeutschland: Frankfurt, Stuttgart, Kehl, Singen, Ulm, München und Mannheim, von wo aus Goehl die Region leitet.

Heppner ist als Anbieter internationaler Transport- und Logistiklösungen mit einem Umsatz von 679 Millionen Euro im Jahr 2017 und 3.100 Mitarbeitern auf den deutsch-französischen Warenverkehr spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und verfügt über Niederlassungen in vier europäischen Ländern, darunter allein mehr als 70 Standorte in Frankreich sowie acht Vertretungen in Deutschland. Der Firmenhauptsitz von Heppner befindet sich in Straßburg.