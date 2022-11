Humanitäre Logistik würdigen LHOF verleiht 2023 die Fritz Medal for Excellence

Logistics Hall of Fame ruft Award im Bereich humanitäre Logistik ins Leben. Lynn C. Fritz Medal for Excellence in Humanitarian Logistics wird erstmals 2023 verliehen. Welche Projekte sich darauf bewerben können.

Die Logistics Hall of Fame (LHOF) vergibt ab 2023 einen internationalen Award: die Lynn C. Fritz Medal for Excellence in Humanitarian Logistics. Die Auszeichnung für humanitäre Logistik soll dann jährlich an humanitäre Organisationen und deren Partner vergeben werden.

Herausragende Logistikprojekte auszeichnen

Der neue Award soll die Bedeutung herausragender Logistikleistungen innerhalb des Sektors hervorheben und innovative Ansätze zur Stärkung der Katastrophenhilfe fördern, hieß es bei der Vorstellung des Konzepts beim Galaempfang der Loistics Hall of Fame in Berlin vor rund 200 geladenen Gästen. Wer die Lynn C. Fritz Medal for Excellence in Humanitarian Logistics erhält, entscheidet eine internationale Jury, die mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verbänden und Medien besetzt ist. Den Jury-Vorsitz hat Thilo Jörgl, Geschäftsführender Gesellschafter der LHOF-Organisation.

Bewerbung und Ablauf des Awards

Hilfsorganisationen können sich ab März online unter www.logisticshalloffame.net mit ihren Projekten bewerben. Diese dürfen allerdings nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Zugelassen sind darüber hinaus auch Gemeinschaftsprojekte mehrerer Organisationen und ihrer Partner.

Namensgeber und Stifter des Awards

Initiator und Stifter der Medaille ist das Fritz Institute in San Francisco (USA). Benannt ist der Award nach dem Gründer und CEO des Instituts: Lynn C. Fritz. Der 80-jährige US-Unternehmen übertrug in den 1990er Jahren die Strategien der industriellen Logistik auf Hilfsorganisationen. Als „Advokat der Logistik für humanitäre Organisationen“ nahm ihn die Logistics Hall of Fame 2021 in ihre Reihen auf. „Die Auszeichnung soll humanitäre Organisationen motivieren, ihre Supply Chain permanent zu verbessern und die Schlüsselrolle eines professionellen Lieferketten-Management für den Erfolg von Hilfsprojekten hervorheben“, sagte der Unternehmer bei der Vorstellung des Awards.