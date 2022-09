Dachser weitet Angebot aus Emissionsfrei in der Münchner Innenstadt

Dachser bietet neben Stuttgart und Freiburg jetzt auch für München eine emissionsfreie Innenstadtbelieferung an. Zwei weitere Städte sollen zeitnah folgen.

Dachser bietet seine emissionsfreie Innenstadtbelieferung ab sofort auch in München an. Dafür werden in einem definierten Innenstadtbereich rund um Sendlinger Tor, Stachus, Odeonsplatz, Theresien- und Maximilianstraße alle Paket- und Stückgutlieferungen mit einem E-Lkw zugestellt.

Zustellung mit E-Lkw

„Die Nähe der Dachser-Niederlassung München zur Innenstadt ist die optimale Voraussetzung, um voll-elektrische Lkw zu betreiben. Die Auslieferung mit den leisen, elektrisch betriebenen 7,5-Tonnern trägt zu einer verbesserten Luft- und Lebensqualität in der Stadt bei“, sagt Ingo Zimmermann, Speditionsleiter am Standort München.

Zum Einsatz kommt dabei ein Fuso eCanter. Im ersten Schritt werden ab September Unternehmen und Privatempfänger im Postleitzahlengebiet 80539 emissionsfrei beliefert. Zwei weitere Fuso kommen laut Dachser voraussichtlich Anfang 2023 hinzu, so dass das Angebot auf die Postleitzahlengebiete 80331 und 80333 erweitert werden kann.

Zwei weitere Städte in den Startlöchern

München ist neben Stuttgart und Freiburg die dritte deutsche Stadt, in der Dachser eine emissionsfreie Innenstadtbelieferung anbietet; Berlin und Hamburg sollen zeitnah folgen. International gibt es die Dachser Emission-Free Delivery bereits in Oslo, Prag, Straßburg, Paris, Madrid, Porto sowie ab September in Kopenhagen.