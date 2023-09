Coyote Logistics bekommt neuen CEO Sandeep Pisipati leitet den 3PL-Dienstleister

Coyote Logistics hat Sandeep Pisipati zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er folgt auf Jonathan Sisler, der nach Angaben des Unternehmens einen anderen beruflichen Weg einschlagen möchte.

Vom SVP zum CFO und nun CEO

Sandeep Pisipati ist seit 2018 bei Coyote Logistics. Als Senior Vice President war er für Finanzen und Rechnungswesen bei dem 3PL-Dienstleister verantwortlich. 2019 übernahm er die Position des Chief Financial Officer (CFO) und ist seitdem für die Leitung der Finanzstrategie und die Berichterstattung von Coyote verantwortlich. Dabei fungierte er bereits als Bindeglied zum Mutterkonzern UPS. Nun soll er die strategische Vision von Coyote weiter vorantreiben, heißt es.

Die vorherigen Stationen von Sandeep Pisipati

Vor seiner Zeit bei Coyote war Sandeep Pisipati als Vice President für Finanzen und Rechnungswesen bei Stericycle, einem börsennotierten Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen, tätig. Er hat international in Europa und in der Region Asien-Pazifik gearbeitet, wo er 24 internationale Akquisitionen abgeschlossen hat. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften. Außerdem hat er einen Master-Abschluss in Finanzen von der University of Illinois in Urbana-Champaign und hat zuletzt das Executive Leadership-Programm an der Saïd Business School an der University of Oxford abgeschlossen.