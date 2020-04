Nachdem der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) das Corona-Rettungspaket der Bundesregierung zunächst als unzureichend kritisiert hatte, zeigt sich der Verband über die Nachbesserung jetzt erfreut. Die hundertprozentige Haftung der KfW gegenüber Hausbanken sei eine entscheidende Voraussetzung für die schnelle Vergabe von Krediten für mittelständische Busunternehmen. Die Nachbesserung sei zudem ein wichtiges Zeichen für Unternehmen mit mehr als zehn und weniger als 250 Beschäftigten, die bislang von vielen Rettungsmaßnahmen nicht angemessen erfasst worden wären.

"Der neue KfW-Schnellkredit 2020 ist eine sehr wichtige und gelungene Erweiterung des bestehenden Rettungsprogramms", so bdo-Präsident Karl Hülsmann. "Durch die hundertprozentige Haftung der KfW sollten die an sich gesunden und leistungsfähigen Betriebe endlich auch in der Praxis wirklich die Möglichkeit erhalten, über einen Kredit schnell ihre Liquidität zu sichern und so eine unverschuldete Notsituation hoffentlich gut zu überstehen." Es sei ein gutes Zeichen, dass die Bundesregierung in dieser Ausnahmesituation immer wieder aktiv nachsteuert. "Wir hoffen, dass in ähnlicher Weise eine vollständige staatliche Absicherung der Gutscheine von Airlines und Veranstaltern folgt, da andernfalls mittelständische Unternehmen ihre Vorzahlungen an diese verlieren und ebenfalls finanziell ins Aus rutschen könnten."