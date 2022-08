Combex übernimmt May Transporte Baustoff- und Holztransporte im Fokus

Die niederländische Combex Transport Group übernimmt May Transporte aus Rheinböllen und stärkt damit ihre Position für Baustoff- und Holztransporte in Deutschland. Das sind die Einzelheiten.

Die niederländische Combex Transport Group, ein Unternehmen der AB Texel Group, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Spedition May Transporte erworben. Das vermeldet die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemeinsam mit der BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft sowie der BDO Technik- und Umweltconsulting. Nähere Angaben über die Höhe der Beteiligung wurden nicht gemacht.

May Transporte in zweiter Generation tätig

May Transporteist ein in zweiter Generation inhabergeführter Speditions-Spezialist für Baustoff- und Holztransporte in Deutschland. Mit der Übernahme von May erweitert Combex seine Aktivitäten in Deutschland nach eigenen Angaben erheblich und will eine wesentliche Position auf dem deutschen Markt im Bereich Baulogistik einnehmen. Neben den Anteilen an von May Transporte wurde ebenfalls die Tochtergesellschaft May Reparatur Service von Combex erworben.

So groß ist Combex nach der May-Übernahme

Nach der Eingliederung von May Transporte verfügt der Unternehmensbereich Baulogistik von Combex über 300 Sattelzugmaschinen, mehr als 500 Auflieger, 375 Mitarbeiter sowie mehrere feste Charterfahrzeuge. May Transporte wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Combex wiederum wird vom May-Standort in Rheinböllen aus seine Transportaktivitäten in Deutschland ausbauen.