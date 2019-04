Wie der Logistikdienstleister Panalpina, der in den nächsten Monaten unter das Dach von DSV rückt, mitteilt, hat er den auf den Luftfrachtexport von Blumen und Früchten spezialisierten Anbieter Cargo Master aus Kolumbien und dessen Tochterfirma Laseair aus Ecuador übernommen. Die beiden Unternehmen aus Lateinamerika beschäftigen 134 beziehungsweise 32 Mitarbeiter. Den Kaufpreis nennt Panalpina nicht.

Panalpina-CEO Karlen: Marktführer in Lateinamerika

„Die Akquisition wird uns zum unumstrittenen Marktführer im Bereich leicht verderblicher Ware in Kolumbien und Lateinamerika machen“, erklärte Panalpina-Vorstandschef Stefan Karlen. Aus dieser Position heraus könne Panalpina die etablierten Beziehungen zu den Fluggesellschaften und Produzenten in der Region weiter vertiefen. Karlen ist auch zuversichtlich, dass diese Transaktion dem Luftfracht-Charter-Netzwerk seines Unternehmens im Allgemeinen und dem Gateway Huntsville (Alabama) im Besonderen weitere Impulse verleiht.

Der besondere Charme am Segment Perishables besteht für Panalpina-Chef Karlen darin, dass es so gut wie keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist und hohes Wachstumspotenzial bietet. Vor zwei Jahren hatte Panalpina angekündigt, zum Marktführer in Transport und Logistik von verderblichen Gütern werden zu wollen. Zu Perishables zählen zum Beispiel Obst und Gemüse, aber auch Schnittblumen. Bereits bis 2020 strebt das Unternehmen aus Basel die Rolle des weltweit bevorzugten Logistikpartners in diesem Segment an.

Panalpina will einheitlichen Standard entwickeln

Die Stärke von Panalpina liegt nach eigener Einschätzung darin, dass man das weltweite Netzwerk mit entsprechendem Expertenwissen kombinieren könne. Angestrebt sei nicht nur weiteres Wachstum, sondern auch die Entwicklung eines einheitlichen Standards. Denn Zulieferer und lokale Speditionen hätten zurzeit häufig noch eigene Leistungspakete. Der Anspruch von Panalpina ist es dabei, sowohl im Herkunfts- als auch im Zielland die komplette Logistikkette abzubilden.