Aufbruchsstimmung beim global agierenden 3PL C.H. Robinson. Der Logistikdienstleister verzeichnete in den vergangenen drei Jahren ein Wachstum im Bereich erneuerbare Energien von 654 Prozent. Und zu tun gibt es in diesem Segment einiges: Denn um die Nachfrage nach Wind- und Solarenergie decken zu können, müssen nicht nur Störungen in der Lieferkette überwunden, sondern auch mit den Projekten verbundene Risiken, Schäden, Komplexität und Kosten reduziert werden.

Wachstum mit Risiko

„Die Lieferkette erstrecken sich über Kontinente: Windparks werden im Meer gebaut. Solarfarmen mit Millionen von Paneelen entstehen in der Wüste. Allein für die Herstellung eines Solarpanels müssen etwa 40 verschiedene Komponenten in eine Fabrik transportiert werden. Für diese Projekte gelten enge Zeitpläne und Budgets. Unternehmen riskieren Bußgelder in Millionenhöhe, wenn es irgendwo auf dem Weg zu Verzögerungen kommt“, berichtet Mike Short, President of Global Forwarding bei C.H. Robinson. Der Logistikdienstleister bietet dabei nicht nur die Abwicklung des Transports an, sondern auch die Planung, das Projektmanagement, die Expertise im Bereich der Zoll-Abwicklung, die Lagerhaltung sowie dieLogistik vor Ort.