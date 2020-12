Die Distribution von Beauty- und Lifestyle-Produkten der Online-Parfümerie Douglas startet künftig vom nordrhein-westfälischen Hamm aus. Arvato Supply Chain Solutions lässt dort vom Immobilienentwickler Hines ein 38.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum bauen. Ab August 2022 wird Arvato von dort aus die ersten Bestellungen aus den Online-Shops von Douglas für Deutschland, Österreich, der Schweiz und die Niederlande versenden.

Arvato verdreifacht Geschäft mit Douglas

Mit dem neuen Logistikzentrum in Hamm verdreifacht der E-Commerceund Supply-Chain-Dienstleister die Kapazitäten für Douglas. In den vergangenen zehn Jahren sind die Online-Umsätze des Beauty-Händlers um durchschnittlich 35 Prozent pro Jahr gewachsen. Mit zunehmenderDigitalisierung macht der Online-Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 bereits mehr als 40 Prozent der Gesamtumsätze aus.

Millionen für die Digitalisierung

Mit dem neuen Logistikzentrum schafft Arvato in Hamm perspektivisch bis zu 400 Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in dem Lager in bis zu drei Schichten arbeiten. Vieles soll laut Arvato auch digitalisiert werden: Daher hat der Logistikdienstleister in eine entsprechende Automatisierungstechnologie sowie eine cloudbasierten IT-Lösung investiert. Zudem kommt eine hochautomatisierte Shuttle-Lösung inklusive acht Kilometer Fördertechnik zum Einsatz. „Die dafür notwendige Investition in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe ist die bis dato größte von Arvato Supply Chain Solutions in eine technische Infrastruktur“, sagt Frank Schirrmeister, CEO von Arvato Supply Chain Solutions.