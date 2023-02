Arco verstärkt System Alliance Europe Heppner-Partner ist nun Kooperations-Mitglied

Das italienische Transport- und Logistikunternehmen, Arco Spedizioni aus Monza, ist neues Mitglied der System Alliance Europe (SAE). Das familiengeführte Traditionsunternehmen arbeitete bereits zuvor bilateral mit den SAE-Partnern Heppner, FM Logistic und Mainfreight zusammen.

Stückgut-Kooperation wächst auf 48 Partner

Damit wächst die Zahl der Mitglieder in Europas führender Stückgut-Kooperation auf 48 Partner. „Über die Mitgliedschaft sind wir in der Lage, unseren Kunden im europäischen Warenverkehr ein flächendeckendes Dienstleistungsspektrum auf Basis definierter Qualitätsstandards und durchgehender Prozesse zu bieten“, sagt Lanfranco Riva. Er führt Arco Spedizioni in zweiter Generation mit seinen jüngeren Geschwistern Leandro und Lucrezia. Tassilo Schneider, Managing Director von System Alliance Europe, wiederum sieht in Arco Spedizioni „einen Kooperationspartner, der unser europäisches Logistiknetzwerk perfekt ergänzt“. Das Unternehmen sei unabhängig und inhabergeführt. „Das macht viele Wege in Abstimmungsprozessen einfach kürzer“, erklärt Schneider.

Das neue SAE-Mitglied Arco Spedizioni

1970 in Mailand gegründet, entwickelte sich das Unternehmen zu einem der größten Sammelgut-Spediteure in Italien. Seit 1990 befindet sich der Hauptsitz in Monza, wo das Unternehmen 300.000 Quadratmeter Lagerfläche bewirtschaftet. Der Service von Arco Spedizioni umfasst alle Arten von Waren: von zollpflichtigen Produkten über Gefahrgut bis hin zu Weinen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr sechs Millionen Sendungen abgewickelt. Arco Spedizioni beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die 2022 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro erwirtschaftet haben.