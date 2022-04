Güttler Logistik errichtet eine neue Hallenanlage am Standort in Hof (Saale). Warum dem Logistiker die Realisierung auf eigenem Grundstück wichtig ist.

Auf einer Fläche von rund 2.800 Quadratmetern entsteht eine Anlage mit bis zu 3.300 Regalstellplätzen am Standort Hof (Saale). Damit erweitert der Logistikdienstleister seine Fläche und möchte so noch besser die Anforderungen an Zwischenlagerung und Value Added Services für Kunden bedienen. Die Bauarbeiten für den Neubau sind bereits gestartet. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für November 2022 geplant. Das Unternehmen aus Hof investiert rund vier Millionen Euro. „Mit unserer neuen Lagerhalle reagieren wir auf den Bedarf nach verfügbaren Logistikflächen, die in den vergangenen, von volatilen Lieferketten geprägten Jahren, immer wichtiger geworden sind“, sagt Johannes Reuther, Geschäftsführer von Güttler Logistik. Innerhalb von sieben Monaten soll der Neubau fertiggestellt sein.

Kurze Wege zwischen den Hallen

Bewusst habe man sich für die Realisierung auf eigenem Grundstück entschieden, um so die Synergieeffekte mit den bestehenden Gebäuden und die kurzen Wege zwischen den Hallen zu nutzen. Darüber hinaus sollen die Kunden von der verkehrsgünstigen Anbindung an den Süden Deutschlands sowie Osteuropas durch die A9, A72 und A93 profitieren. Die neue 10,5 Meter hohe Halle umfasst rund 2.800 Quadratmeter Fläche und bietet rund 3.300 Regalstellplätze. Damit kann das zur Verfügung stehende Grundstück den Unternehmensangaben zufolge optimal genutzt werden.

Zusätzlich zur Zwischenlagerung wird dort auch die Erfüllung von Mehrwertdienstleistungen angesiedelt. Neben der standardmäßigen Wareneingangsprüfung führt das Transportunternehmen auch Qualitätskontrollen durch und übernimmt die Kommissionierung, bevor die Güter per Stückgut oder Teil- und Komplettladungen deutschland- und europaweit ausgeliefert werden. Dazu kann die Halle über zwei neue Loadhouses oder über weitere sieben Andockmöglichkeiten an der Bestandshalle beschickt oder entsorgt werden.

Die neue Immobilie soll außerdem dem Umweltschutz Rechnung tragen und den Großteil des Stroms, der im Gesamtunternehmen benötigt wird, selbst produzieren. Dazu wird eine Photovoltaik-Anlage mit 650 KilowattPeak (kWp) auf dem Dach installiert. Im Bürotrakt schafft der Logistiker zudem Dusch- und Schlafplätze für das Fahrpersonal. „Uns ist das Wohlbefinden der Fahrerinnen und Fahrer besonders wichtig. Mitarbeitende sollen die Möglichkeit haben, sich bei uns ausruhen und waschen zu können“, sagt Reuther.

Güttler Logistik

Die Güttler Logistik GmbH ist ein international tätiges Transport- und Logistikunternehmen mit Sitz in Hof (Saale). Mit rund 215 Mitarbeitenden realisiert das 1957 gegründete Unternehmen individuelle Logistikkonzepte für Kunden unterschiedlichster Branchen. Güttler transportiert sowohl Stückgut als auch Teil- und Komplettladungen nach Europa. Die Schwerpunktmärkte liegen in Benelux, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz. Der moderne Fuhrpark umfasst dafür über 85 Fahrzeuge. Neben den Transporten ist die Spedition zudem in der Beschaffungs- und Lagerlogistik tätig und verfügt dazu über 10.000 Quadratmeter Lagerflächen. Value Added Services wie Kommissionierung und Qualitätskontrollen runden das Leistungsportfolio ab. An der unternehmenseigenen, auch öffentlichen, Tankstelle können sowohl Lkw als auch Pkw mit Diesel und AdBlue betankt werden