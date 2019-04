Die Ladungskooperation Elvis bietet jetzt auch eine Sparte für Warehousing an. 55 Mitglieder mit insgesamt 1,6 Millionen Quadratmeter Lagerfläche machen bei dem neuen Netzwerk mit.

Nach Angaben von Elvis (Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure) nennt sich das neue Arbeitsfeld „ware.house“. An der neuen Sparte beteiligen sich bereits 55 der insgesamt knapp 190 Elvis-Mitglieder. Nach Angaben der Kooperationen verfügen sie zusammen über eine Gesamtlagerfläche von 1,6 Millionen Quadratmetern an Standorten in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden sowie der Schweiz.

Das Lagerprojekt steht ab Mai zur Verfügung – zeitgleich mit der Einführung des weiterentwickelten Mitgliederportals blue.net. Das neue Portal soll daher auch eine Suche-Biete-Plattform für Lagerflächen sowie eine Wissensdatenbank inklusive Expertensuche für die Themenbereichen Lager- und Kontraktlogistik beinhalten. Über die Vermittlung über blue.net sollen Leerstände in den Lagern der Mitglieder vermieden werden und zusätzliche Lagerflächen überregional jederzeit an jedem Standort im Kreise der eigenen Partner angeboten werden können. Über die Suche-Biete-Funktion können zukünftig Leerflächen vermietet beziehungsweise gebucht werden. Was zunächst nur Elvis-Partnern zur Verfügung steht, soll später eventuell auch externen Marktteilnehmer möglich sein.

Expertensuche zu Lager- und Kontraktlogistik

Wer Fragen zur Lager- und Kontraktlogistik hat, kann im Rahmen der Wissensdatenbank einen Experten in den Elvis-Reihen ausfindig machen. In einem Online Experten-Forum gibt es außerdem die Möglichkeit, Fragen direkt an die anderen Unternehmen aus dem Verbund zu stellen. Ein Downloadbereich beinhaltet geprüfte Dokumentationen, Vorlagen und Formulare.

„Wir wollen die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch unsere Kooperation für jeden Einzelnen von uns ergeben, gänzlich ausschöpfen und nicht nur in Bezug auf Transportdienstleistungen“, erklärt Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender der Elvis. Für die Mitglieder habe sich die Lager- und Kontraktlogistik inzwischen zu Wachstumstreibern entwickelt. Dem trage man mit der neuen Sparte Rechnung.