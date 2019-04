Krummen Kerzers hat in Weil am Rhein seinen ersten deutschen Standort eröffnet, um von dort aus seine Aktivitäten auszuweiten.

Um seine Präsenz in Zentraleuropa zu stärken, eröffnete der schweizer Logistikdienstleister Krummen Kerzers einen Standort im baden-württembergischen Weil am Rhein. „Die Eröffnung der Räumlichkeit in Deutschland ist für uns ein strategischer Schritt, um die Internationalisierung unserer Marke voranzutreiben“, sagt Geschäftsführer Peter Krummen. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung, insbesondere in der Sparte Lebensmittellogistik, und die große Bedeutung des Logistikstandorts Deutschland für den europäischen Handel, hätten ihn und seinen Bruder Hans Krummen, ebenfalls Geschäftsführer, zu diesem Schritt bewogen.

Von Baden-Württemberg aus wickelt der Logistikdienstleister zunächst ausschließlich Full Truck Load (FTL) mit Frischwaren ab. Derzeit be- und entlädt er 15 bis 20 Lkw pro Woche, wobei das Volumen in den nächsten Jahren sukzessive steigen soll. Krummen Kerzers sieht die Lebensmittellogistik als eine seiner Kernkompetenzen an – die Dienstleistungen umfassen europaweiten Transport von Komplett- und Teilladungen sowie einzelner Paletten, fachgerechte Lagerung, Kommissionierung und Konfektionierung frischer Lebensmittel. Eine Ausweitung der Aktivitäten in Deutschland ist geplant.

Der neue Standort in Weil am Rhein bietet nach Angaben des Unternehmens eine gute Anbindung an die schweizerischen Standorte in Kerzers, Pratteln und Cadenazzo und damit die gesamte Alpenregion, was auch ermöglichen soll, die grenzüberschreitenden Aktivitäten weiter voran zu treiben. Gleichzeitig möchte Krummen Kerzers so seinen Wachstumskurs in der Sparte Lebensmittellogistik weiter fortsetzen.

Künftig soll der neue Standort ein Umschlagspunkt für Warenströme zwischen der Schweiz und Deutschland sowie Europa sein, da Krummen Kerzers die Präsenz an wichtigen europäischen Knotenpunkten große Bedeutung beimisst.