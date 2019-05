Das Vermietunternehmen Heisterkamp liefert NTG 50 kranbare Krone-Trailer für den Intermodalverkehr in Europa.

Das Logistikunternehmen NTG weitet seine Aktivitäten im Kombinierten Verkehr weiter aus. Der Trailer-Vermieter Heisterkamp hat der NTG-Tochter NTG Multimodal mit Sitz in Lübeck dazu 50 kranbare Sattelauflieger geliefert. NTG wird die von Krone produzierten Trailer für Intermodalverkehre zwischen Schweden, Italien, den Niederlanden und Deutschland einsetzen.

Heisterkamp und NTG beide in Lübeck ansässig

„NTG hat sich aufgrund unseres großen Netzwerks an Werkstätten und Zulieferern für entschieden“, sagt Bart Peters, General Manager bei Heisterkamp Trailerrental, gegenüber eurotransport.de. Ein weiteres Argument sei die Nähe der beiden Stützpunkte von Heisterkamp und NTG Multimodal in Lübeck gewesen. „Das macht es einfacher, offene Themen gemeinsam in kurzer Zeit zu lösen“, teilt Peters mit.

Die Unternehmensgruppe Heisterkamp feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Zum Portfolio gehören Trucking-Leistungen, aber auch Vermietangebote für Lkw und Trailer. Die Firmentochter Heisterkamp Trailer Rental in Malmö ist seit 2018 am Start. Die NTG Group aus Dänemark betreibt 50 Gesellschaften in 20 Ländern und setzt rund 2.000 Fahrzeugeinheiten ein.