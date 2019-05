Noch in diesem Sommer plant das deutsche Unternehmen TIP Trailer Services Germany mit einer Zertifizierung seiner 146 Lkw-Parkplätze in Dourges, Frankreich, mit Zertifizierungen auf europäischem Standard. Zum einen ist der Parkplatz nach Angaben von TIP Partner-Standort der Tapa Parking Security Requirements (PSR) und soll möchte dort das PSR1-Zertifikat erlangen, welches dem höchsten Level entspricht. Zeitgleich versucht der Dienstleister dort das Gold-Level des neuen EU-Standards nach der Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks (SSTPA) zu bekommen.

Das erste Multi-Service-Lkw-Center von TIP befindet sich in einer verkehrsberuhigten Zone nahe der A1, der E17 und der A21, wo sich der am stärksten frequentierte Knotenpunkt Europas befindet. Täglich passieren mehr als 25.000 schwere Lkw diese Kreuzung. „Delta Park A1 / E17 ist der erste sichere Lkw-Parkplatz für TIP Trailer Services in Europa und wir hoffen, es werden noch mehr“, sagt Didier Felice, Vizepräsident Mittelmeerregion–Südeuropa.

Parkplatz mit Service und Werkstatt

Der gesicherte Parkplatz verfügt über eine Umzäunung mit Stacheldraht, einen 24/7-Sicherheitsservice, eine Videoüberwachung mit Wärmebildkamera und eine spezielle Zugangskontrolle für Lkw und Fußgänger. Viele Serviceleistungen seien rund um die Uhr verfügbar, etwa Duschen, kostenfreies WLAN, Wäscheservice, ein Restaurant und Snacks. Eine Reservierung der Parkplätze empfiehlt der Anbieter, entweder via Truck Parking Europe-App, per Snap oder E-Mail. Wer ohne Reservierung ankommt, sieht an einer digitalen Anzeige am Eingang des Standortes, wie viele Plätze noch verfügbar sind. Wer technische Probleme hat, kann die vor Ort ansässige TIP-Werkstatt und Profil + Best Of Pneu für pneumatische Dienstleistungen rund um die Uhr aufsuchen.