XPO Logistics will wieder zukaufen: CEO Jacobs will mehere Milliarden investieren

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg ist XPO-Chef Bradley Jacobs wieder in Einkaufslaune. "Mehrere Milliarden Dollar" seinen für Akquisitionen drin, heißt es dort.

Dabei hat der CEO des US-amerikanischen Logistikdienstleisters Unternehmen im Blick, die Liefer- und Lagerdienstleistungen in Nordamerika sowie in Europa anbieten. "Wir werden in diesem Jahr oder Anfang nächstes Jahr wieder zukaufen", sagte Jacobs. Die Größe sei dabei kein beschränkender Faktor für den Erwerb. "Die Finanzierung eines Deale jeder Größe – klein, mittel oder groß – ist relativ einfach", erklärte er.