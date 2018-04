Demnach gaben sieben von zehn der befragten Verbraucher an, dass sie regelmäßig über den Status ihrer Bestellung informiert werden. Das ist auch gut so: 77 Prozent halten im Rahmen einer Online-Bestellung die Sendungsverfolg in Echtzeit und die voraussichtliche Ankunftszeit der Sendung am wichtigsten, so die Umfrage, die das Unternehmen YouGov im Auftrag der Supply-Chain-Plattform durchgeführt hat. 40 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass Informationen über die geschätzte Ankunftszeit (ETA) am allerwichtigsten sind. Für 37 Prozent ist sie gerade dann wichtig, wenn die Ware nach Hause oder an einen bestimmten Abholort geliefert wird

Steht die Information nicht zur Verfügung, scheuen sich Verbraucher auch nicht davor, beim nächsten Mal die Produktmarke zu wechseln. Besonders wechselwillig sind Kunden aus dem Lebensmittelbereich (60 Prozent), sowie Kunden die Haushaltswaren (56 Prozent) Bekleidung und Schuhe (39 Prozent) sowie Gesundheits- und Schönheitsartikel (36 Prozent) kaufen."Die Lieferung von Ware am nächsten oder sogar noch am selben Tag ist keine Ausnahme mehr, sie wird zur Regel", so das Fazit von Info GT Nexus Commerce zur Studie. Demzufolge bringen die Verbraucher die Performance der Lieferkette zunehmend in direkte Verbindung mit der Markenpräferenz.

Für die Erhebung wurden rund 6.300 Erwachsene in vier Ländern befragt, darunter 2.105 in Deutschland.