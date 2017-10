Die Weihnachtsbäume "in Premium-Qualität", wie Fleurop mitteilt, stammen aus Dänemark, der Versand wird von einem Fleurop-Partner in München organisiert. Die Bäume sind in drei verschiedenen Höhen zwischen 125 und 200 Zentimeter erhältlich, auf Wunsch auch mit der passenden Dekoration: Kunststoffkugeln und –sterne in Rot-Gold, Champagner-Gold oder Silber-Weiß.



Eingewickelt in ein Netz und im Karton verpackt werden sie von DHL in München übernommen und dem Kunden bis zur Wohnungstür zugestellt. Vorgesehen ist, dass sie innerhalb von drei bis vier Tagen beim Empfänger sind. "Einen festen Wunschtermin gibt es bei einer Standardlieferung via DHL nicht", sagt eine Fleurop-Sprecherin auf Anfrage. Allerdings gibt es wie bei allen DHL-Sendungen eine Sendungsverfolgungsnummer.



Und wie bei Paketen gilt auch beim Weihnachtsbaum: rechtzeitig bestellen. "Aufgrund der Lieferzeit ist der letzte Bestelltermin der 18. Dezember, damit wir eine rechtzeitige Lieferung vor Heiligabend garantieren können."