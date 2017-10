Die beiden Unternehmen aus dem Raum Augsburg wollen in dem Joint Venture "Digital Supply Chain Solutions (DSCS)" ihre Kompetenzen in den Bereichen industrieller 3D-Druck und Supply Chain Management bündeln, um sie anderen Firmen anzubieten. Das geht aus einer Vorabinformation der beiden Unternehmen hervor, die eurotransport.de vorliegt.

Andreas Schmid und Voxeljet halten demnach jeweils 50 Prozent der Anteile an DSCS. Als strategischer Kooperationspartner fungiere das Beratungsunternehmen Bust aus München, das zum Beispiel auch internationale Kunden der Automobilindustrie betreut.

Bestände auf 3D-Tauglichkeit hin untersuchen

"Ein solches Angebot gibt es in dieser Form noch nicht", erklärt Gianluca Crestani, Mitglied des Vorstands bei Andreas Schmid Logistik, gegenüber eurotransport.de. Spezialisten aus dem 3D- und Logistikbereich werden laut Crestani ab 2018 die Bestände der interessierten Unternehmen auf ihre 3D-Tauglichkeit hin untersuchen. Eignen diese sich für die additive Herstellung, überprüfen die Mitarbeiter in einem zweiten Schritt, ob dies auch wirtschaftlich wäre. Das Angebot ende jedoch nicht bei der Analyse, sondern setze sich bei der Umsetzung fort. DSCS gestalte für die Kunden neue Produktionsstrategien und unterstütze sie von der Planung bis zur Implementierung.

Der Kunde erhalte während des Prozesses nebenbei ein fundiertes Know-how in Sachen 3D-Technologie. Denn oft fehle es hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Drucks in den Unternehmen an Transparenz und Kompetenz. Dabei biete die 3D-Technologie die Möglichkeit, Produktions- und Logistikprozesse zu revolutionieren.

Andreas Schmid Logistik aus Gersthofen mit 2.000 Mitarbeitern und 260.000 Quadratmetern Logistikfläche arbeitet unter anderem mit Unternehmen wie Airbus, Bosch, MAN, Siemens und SGL Carbon zusammen. Der Anbieter von 3D-Drucksystemen, Voxeljet aus Friedberg, ist seit 2013 an der New Yorker Börse notiert. 300 Mitarbeiter kümmern sich an weltweit fünf Standorten um die Weiterentwicklung der 3D-Technologie.