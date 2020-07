Zusatzbeleuchtung am Lkw steht in der Diskussion. Die Befürworter betonen, dass mehr Licht mehr Sicherheit bedeutet. Die Gegner verweisen auf gesetzliche Regeln. Technik bietet einen Kompromiss.

Obwohl viele Fahrer mit Zusatzbeleuchtung am Lkw längst einen manuellen Abschalter für das meist illegale zusätzliche Licht an Bord haben, ist es allein die Entscheidung der Autobahnpolizei, dies bei einer Kontrolle zu dulden – oder eben nicht. Nach den aktuellen Vorschriften des Paragrafen 49a der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) und der UN-Regelung 48 schützt dieser Abschalter nicht davor, dass die montierte Zusatzbeleuchtung von der Polizei oder den Prüforganisationen als "erhebliche Mängel" eingestuft wird.

Die Zusatzbeleuchtung am Lkw steht spätestens seit einer Anweisung aus dem Verkehrsministerium in Baden-Württemberg aus dem Dezember 2018 im Fokus. Seit einer Podiumsdiskussion beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring 2019 gibt es einen vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) initiierten Arbeitskreis mit Experten der Bundesländer, der Kontrollbehörden, der Prüforganisationen und des Fachreferats des Bundesverkehrsministeriums, die nun Schritt für Schritt versuchen, den Gordischen Knoten zu lösen.

Vorführ-Lkw konzipiert

Foto: Jan Bergrath Die Grundregeln der legalen Beleuchtung sind eingehalten: vorne weiß, seitlich gelb, hinten rot.

Auch Mario Bruns von Heide Logistik, bekannt für seine Show-Trucks, und Jörgen Fischer von Jumbo-Fischer haben daran teilgenommen. Jörgen Fischer vertritt die von vielen Fahrern geteilte Meinung, dass mehr Licht mehr Sicht und damit mehr Sicherheit bedeutet. So plädiert er in der Sendung 14 bei FERNFAHRER Live vom 27. April (zu sehen auf YouTube oder Facebook) dafür, einmal alle aktuellen Möglichkeiten festzuhalten, wie ein Lkw mit Lichttechnik attraktiv sein kann und trotzdem den Vorschriften entspricht. Immer unter einer Bedingung: Die Beleuchtung muss nach vorne weiß, zur Seite gelb und nach hinten rot sein. Gegen "rollende Weihnachtsbäume" mit bunten und oft blendenden billigen LEDs spricht er sich ebenfalls aus.

Für Heide Logistik und dessen Fahrer Evert Bakker, seit drei Jahren im Unternehmen, hat Fischer nun zusammen mit Hella und DAF einen Lkw mit Zusatzbeleuchtung konzipiert. Unter anderem sind am Jumbo Dachlampenbügel vier Hella Luminator LED (Voll-LED-Fernscheinwerfer) und zwei Hella-LED-Rundumkennleuchten "Rebelution" verbaut, dazu im Stoßstangenrohr fünf weiße Positionsleuchten sowie zwei Seitenmarkierungsleuchten. Benannt ist der Zug mit dem auffallenden Foliendesign nach Leif Erikson aus der Roman-Trilogie "Illuminatus". Leif Erikson ist dort ein "Yellow Submarine", mit dem gegen das schlichte Böse gekämpft wird.

Feststellbremse als Abschalter

Doch der Clou ist der Abschalter, der fest an die Handbremse gekoppelt ist. "Sobald Evert die Handbremse im Lkw löst, geht jegliche derzeit nicht genehmigte Zusatzbeleuchtung sofort aus", so Mario Bruns. "Für uns ist das im ersten Schritt ein sinnvoller Kompromiss, um die Optik eines Lkw aufrechtzuerhalten und dem Wunsch vieler Fahrer nach der Individualisierung ihres Lkw zu entsprechen. Auf Festivals kann die Beleuchtung dann von den Zuschauern bewundert werden." Evert ergänzt: "Das wäre auf alle Fälle besser, als gar keine Zusatzbeleuchtung mehr am Lkw zu haben." Nun hofft Mario Bruns auf ein positives Signal des Gesetzgebers, sich das Konzept anzusehen und zu prüfen.