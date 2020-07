Die Festivalsaison 2020 ist gelaufen? Nicht mit uns! Nach der Verlagerung unserer Roadshow 2020 in den digitalen Raum planen wir nun eine Sonderveröffentlichung, die ganz euch und euren Trucks gehören soll. Ähnlich wie im Fotoalbum des regulären Hefts bieten wir euch die Möglichkeit, uns Bilder zu schicken, die wir dann in einem Spezial abdrucken. So kann die Welt eure Lastwagen auch in diesem Jahr in voller Pracht bewundern! Einzige Voraussetzung: Ihr habt ein FERNFAHRER-Abo und ladet die Bilder in bestmöglicher Qualität über unsere Reporter-App oder über unser Formular hoch. Nicht-Abonnenten bieten wir für diesen Zweck ein extrem preiswertes Miniabo an. Wir freuen uns auf die Fotos von euch und euren Trucks!

