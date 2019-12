Epilog einer Fusion: Bereits im Juli 2019 deuteten Tip Trailer und Pema an, dass beide Unternehmen künftig gemeinsame Wege gehen werden. Jetzt verkündet der Haupteigner von Tip Trailer Services, das Investmentunternehmen I Squared Capital dass die Übernahme des Nutzfahrzeugvermieters Pema abgeschlossen ist.

Tip Trailer erweitert Netzwerk

Dass Tip durch die Fusion eine enorm starke Marktposition inne hat weiß auch Bob Fast, Präsident und CEO von Tip Trailer Services. „Dieser Meilenstein festigt die Stärken von Tip und Pema in Transport und Logistik“, attestiert Fast. Profitieren sollen laut Fast beide Unternehmen. Der Masterplan sei das Leasing- und Vermietgeschäft mit Zugmaschinen für Pema voranzutreiben, das Werkstattnetz von Tip mit den Werkstätten von Pema zu synchronisieren und den geographischen Wirkungsgrad des Werkstattnetzwerks für den Kunden nutzbar zu machen. Durch den Zusammenschluss verfügt Tip europaweit über 116 Standorte. „Dies kommt den Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Aktionären gleichermaßen zu Gute“, so Fast.Das Management der verbundenen Unternehmen arbeiten nach eigenen Angaben zusammen an einem Integrationsplan für einen reibungslosen Übergang. Bis zur Integration bleiben bestehende Verträge, Services, Geschäftsbedingungen und Prozesse beim jeweiligen Unternehmen.

Investion für den Markteintritt des Ford F-Max

Nach Angaben der Börsenzeitung ist die Übernahme von Pema das erste Investment von I Squared Capital in ein deutsches Unternehmen. Hierfür soll I Squared Captial rund 500 Millionen Euro an den französischen Investor Société Générale gezahlt haben.I Squared Capital ist eine global agierende Infrastruktur-Investmentgesellschaft, mit Sitz im US-amerikanischen Miami und Dependancen in Hong Kong, Houston, London, Neu Delhi, New York und Singapur. Der unabhängige Investor ist spezialisiert in Unternehmen aus den Segmenten Energieversorgung, Dienstleistungen, Telekommunikation und Transport. Für den letzteren Bereich steht Tip eine große Herausforderung bevor. Die Werkstätten des Netzwerks, sollen Ford Otosan die Einführung des Ford F-Max in den europäischen Lkw-Markt ermöglichen.