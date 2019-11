Schwarzmüller hat sich bei der Überarbeitung des hauseigenen Schubbodenaufliegers vor allem dem Rollverdeck angenommen. Nebst der bewehrten Hydraulik hat die Trailerschmiede aus Freinberg jetzt auch eine elektrische Variante im Programm. Diese soll nicht nur leichter sein, sondern auch das Handling verbessern. Hierzu bietet der Hersteller jetzt eine Fernbedienung, durch die das Verdeck gesteuert werden kann. Dies erhöhe die Arbeitssicherheit des Fahrers.

Schubbodenauflieger für hohe Arbeitssicherheit

An die Fernbedienung ist der Fahrer allerdings nicht gebunden. Schwarzmüller hat deshalb seinem Schubbodensattel 2.0 ein Stehpodest mit Sicherheitstüre verpasst. Damit sei der Fahrzeugbauer der einzige am Markt. „Die neue Lösung ist selbstschließend“, erläutert Geschäftsführer Roland Hartwig das Konzept. Es genüge dabei ein leichter Druck, um die Türe zu öffnen. Da die Türe automatisch schließe seien Abstürze unmöglich. Das Podest selbst ist verschraubt, was die Reparatur erleichtern soll. Ebenfalls verschraubt ist der Anfahrschutz des neuen Schwarzmüller Schubbodenaufliegers.

Foto: Schwarzmüller Das elektrisch gesteuerte Rollverdeck des neuen Schwarzmüller Schubbodenaufliegers wird via Fernbedienung geöffnet und geschlossen. Das Be- und Entladen erfolgt somit komfortabel per Knopfdruck.

Für mehr Wartungskomfort sorgt zudem eine Detailverbesserung am Heckportal. Der obere Querbalken sei so optimiert worden, dass sich schwer schließende Türe einfach an der Aufhängung nachjustiert werden kann.