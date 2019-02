Der Versicherungsmakler Schunck will zum Frühjahr ein digitales Kundenportal an den Start bringen. Es ermögliche eine völlig neue Kommunikation zwischen Kunden und Versicherungsmakler, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Albert Schunck im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. „Es ist ein großer Schritt hin zum papierlosen Büro und dient vor allem dazu, für den Kunden die Dinge einfacher zu machen“, erklärt er und ist überzeugt: „Wir sind damit dem Markt weit voraus.“ Ein Kunde teste das Portal in der Beta-Version bereits, in den nächsten Wochen sollen sechs bis acht weitere Kunden hinzukommen.

My Schunck als Geschenk zum 100. Geburtstag

Das Kundenportal nennt sich „My Schunck“ und kommt nicht ohne Grund dieses Jahr an den Start. „Es ist die sogenannte Jahrhundert-App zu unserem runden Geburtstag“, sagt Schunck. Sein Unternehmen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die Feier findet am 4. Juni 2019 abends in München statt, im Umfeld der Fachmesse transport logistic.

Durch das Portal würden arbeitsaufwendige Prozesse vereinfacht. Als Beispiel nennen die vier Schunck-Chefs Thomas Wicke, Peter Kollatz, Albert Schunck und Klaus Rückel im Gespräch mit trans aktuell die Aktualisierung von Betriebsbeschreibungen. Statt alles neu auszuformulieren, müsse der Kunde nur noch Veränderungen eintragen. „Auch können wir Medienbrüche vermeiden“, erklären die Schunck-Verantwortlichen. „Es müssen zur Schadensbearbeitung keine Faxe mehr verschickt werden, vielmehr können Kunden Fotos des Schadens hochladen.“

Das Portal informiert ihren Angaben zufolge mit einem Ampelsystem über den Status der Schadensbearbeitung. Und wie bei fast allen Portalen heutzutage sei auch eine Bewertung beziehungsweise Beurteilung der Schadensbearbeitung möglich.