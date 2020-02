Nach bestätigten Covid19-Infektionen in bestimmten Regionen in Italien haben die Behörden entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen und betroffene Gebiete abgesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf Sendungen nach Italien. Wie Zufall in einem Schreiben an seine Kunden erklärt, müssen diese sich sicherheitshalber auf längere Laufzeiten nach Italien ein stellen.

Weitere Städte könnten gesperrt werden

Dem Schreiben zufolge können die Sperren nur mit Ausnahmegenehmigung passiert werden. "Gleichzeitig verlangsamen Maßnahmen der österreichischen Regierung am Brenner den Transitverkehr". Zudem sei davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen weitere Städte und Gemeinden in Italien gesperrt werden könnten. "Wir werden dies dann bei der Disposition berücksichtigen und Sie entsprechend über die Lageentwicklung auf dem Laufenden halten", heißt es weiter.

Gleichzeitig listet Zufall in dem Schreiben die Postleitzahlregionen in Italien auf, in denen der Logistikdienstleister derzeit keine Waren aholen oder zustellen kann, da alle Abhol- und Lieferaktivitäten aufgrund einer Anordnung des italienischen Gesundheitsministeriums gesperrt sind. Sendungen an die Bestimmungsorte können daher bis auf weiteres nicht angenommen werden.

Betroffen sind in der Region Lombardei:

26821 Bertonico

26841 Casalpusterlengo

26844 Castelgerundo

26823 Castiglione D’Adda

26845 Codogno

26861 Fombio

26847 Maleo

29848 San Fiorano

26867 Somaglia

26827 Terranova dei Passerini

In der Region Venetien:

35030 Vo