Zeitfracht Medien wächst in Erfurt Logistikzentrum für Medien und Mode

Zeitfracht Medien rüstet sich für weiteres Wachstum in Erfurt: In der Ferdinand-Jühlke-Straße bereit das Unternehmen bereits einen rund 360.000 Quadratmeter großen Standort. Im September 2023 kommt nun ein zweites Logistikzentrum hinzu.

So ist die Logistik in Erfurt aufgestellt

Der Neubau befindet sich ebenfalls in Erfurt (An der Flurscheide) und bietet nach seiner Fertigstellung rund 40.000 Quadratmeter Logistikfläche beziehungsweise knapp 50.000 Palettenstellplätze. In einem Reservelager in Arnstadt verfügt Zeitfracht zudem über weitere mehr als 100.000 Palettenstellplätze. Von dort aus werden vor allem die beiden Erfurter Logistikstandorte angesteuert. Dort werden die Sendungen in Hochregallagern und über zum Teil automatisierte Distributionsanlagen konfektioniert und über die eigene Transportsparte oder Paketdienste zu Buchhandlungen, Textilmärkten oder den Kunden direkt gebracht.

Zeitfracht rechnet mit weiterem Wachstum

„Im ersten Halbjahr 2023 haben wir unsere Umsätze im Vorjahresvergleich um elf Prozent steigern können. Mit Erfurt 2 kommen wir jetzt einen großen Schritt voran“, erklärt Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht Medien. Denn das Unternehmen erwarte auch für das zweite Halbjahr Wachstum.

Erfurt 2 wird zum Fashion-Standort

Ganz neu für Erfurt ist mit dem neuen Logistikstandort Erfurt 2 die Verlagerung der Fashion-Logistik für die Adler Modemärkte. „In Erfurt haben wir zukünftig das Herzstück unserer Modelogistik. Damit wird die Stadt jetzt nicht nur Medienzentrum, sondern auch Modestadt“, sagt Raff. Die Logistik für die zur Zeitfracht-Gruppe gehörenden Adler Modemärkte hatte das Unternehmen vor rund zwei Jahren in die Hände von BLG Logistics gelegt.

