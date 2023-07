Elektro- und H2-Lkw bei DB Schenker Der Anspruch: Marktführer für grüne Logistik

Vom Elektro-Transporter bis zum Wasserstoff-Fernverkehrstruck, vom Fuso eCanter bis zur Hyzon-Zugmaschine mit Brennstoffzelle: Der Logistikdienstleister DB Schenker treibt den Ausbau seiner alternativ angetriebenen Flotte kräftig voran und schließt hierbei auch Elektro-Trailer ein. „Wir investieren in alle neuen, sinnvollen Technologien, um schnellstmöglich die notwendigen Erfahrungen zu sammeln. Diese Erfahrungen sind wichtig, um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen“, sagt Wolfgang Janda im Gespräch mit der Fachzeitung trans aktuell. Als Executive Vice President ist er bei DB Schenker verantwortlich für den Bereich Systems Operations in Europa.

Foto: DB Schenker/Max Lautenschläger Wolfgang Janda, Head of System Operations in der Region Europa bei DB Schenker: „Wir investieren in alle neuen, sinnvollen Technologien, um schnellstmöglich die notwendigen Erfahrungen zu sammeln.“

Das Interesse an alternativen Antriebstechnologien kommt nicht von ungefähr: DB Schenker will Vorreiter in Sachen grüne Antriebstechnologien sein und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 die gesamte Flotte in Europa CO2-neutral zu bewegen. „Wir sind der Marktführer im Landtransport in Europa und haben den Anspruch, auch Marktführer für grüne Logistik zu sein“, betont Janda, der seit zehn Jahren in dieser Funktion bei DB Schenker ist. „Bis Ende des Jahres werden wir europaweit mehr als 300 Elektro-Lkw im Einsatz haben“, kündigt der 60-Jährige an. Ihm sei kein Wettbewerber bekannt, der mehr Elektro-Lkw auf der Straße habe – von den KEP-Dienstleistern abgesehen, die bereits eine große Zahl an elektrisch angetriebenen Lieferfahrzeugen betreiben. Und was sind die Pläne für 2024? „Dann möchten wir die 500 knacken“, sagt Janda.