Yusen Logistics wächst in Bayern Standort Alzenau verdoppelt Kapazität

Yusen Logistics Deutschland expandiert am bayerischen Standort Alzenau. Was der international aufgestellte 3PL-Logistikdienstleister plant.

Der japanische Logistik-Konzern Yusen Logistics erhöht die Kapazitäten an seinem bayerischen Standort Alzenau. Die östlich von Frankfurt am Main gelegene Niederlassung der Deutschland-Tochter wächst um rund 9.500 Quadratmeter Lager- und Bürofläche auf nun etwa 18.500 Quadratmeter Gesamtfläche.

Yusen Logistics wächst mit den Kunden

Mit der Verdopplung des Lager- und Distributionszentrums in Alzenau kommteYusen Logistics den Kundenanforderungen Nach, heißt es seitens des Unternehmens. Die erweiterte Anlage, die direkt an der A45 liegt, bietet rund 15.000 Europaletten-Stellplätze und einen Groß-Dock-Bereich an. „Yusen Logistics Deutschland hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Ausbau unseres Netzwerks in Süddeutschland ist für uns nach wie vor von großer Bedeutung, denn so können wir gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltig wachsen und der steigenden Nachfrage in der Region gerecht werden“, sagt Ivan Spikic, Regional Manager Kontraktlogistik und Landtransporte bei Yusen Logistics Deutschland.

Das bietet der Standort in Alzenau

Am Logistikstandort in Alzenau bietet der 3PL-Dienstleister seinen Kunden ausgelagerte Vorproduktionsarbeiten, inklusive Sortierarbeiten, Umpacken in Produktionskisten (KLT-Boxen), sonstige Kommissionierungsarbeiten, Qualitätsprüfungen und Nacharbeiten, Cross-Docking, sowie Distributions- und Beschaffungslogistik mit einem eigenen Fuhrpark.

Der Yusen-Standort am Flughafen Frankfurt

Die zweite operative Niederlassung von Yusen Logistics in der Region Frankfurt befindet sich in Cargo City Süd auf dem Territorium des Frankfurter Flughafens. Das Luftfracht-Gateway ist GDP-lizensiert. Das 4.500 Quadratmeter große Lager wird durch Eigenpersonal 24/7 betrieben, inklusive Unit-Load-Device-Palettenbau vor Ort.

Yusen Logistics in Deutschland und weltweit

Aktuell verfügt Yusen Logistics Deutschland bundesweit über 13 Standorte mit mehr als 160.000 Quadratmetern Lager- und Distributionsfläche. Global ist Yusen Logistics in 47 Ländern weltweit an mehr als 680 Standorten mit rund 2,9 Millionen Quadratmetern Lagerfläche vertreten. Das Dienstleistungsportfolio reicht von Supply-Chain-Management und Consulting über Kontraktlogistik bis hin zur Gefahrstofflogistik und Reverse-Logistik. Im Bereich Transporte deckt Yusen Logistics alle Anforderungen ab: von der Luft- und Seefracht über Bahn- und Lkw-Transporte bis hin zu intermodale und multimodale Transportlösungen inklusive Zollabfertigung. Das Unternehmen hat mehr als 35.500 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar (etwa 18,3 Milliarden Euro).