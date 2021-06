Das Neumöbellogistik-Unternehmen Louis Neukirch aus Stuhr war 1824 gegründet worden und musste im Januar Insolvenz anmelden. Unter Insolvenzverwalter Dr. Christian Kaufmann von der Pluta Rechtsanwalts-Gesellschaft wurde im laufenden Verfahren der Geschäftsbetrieb vollumfänglich fortgeführt, gleichzeitig führten Kaufmann und sein Team Restrukturierungsmaßnahmen durch und starteten zudem einen Investorenprozess. Das Bremer Logistikunternehmen Wilhelm Rosebrock konnte sich hierbei durchsetzen. Am vergangenen Freitag erfolgte die Vertragsunterzeichnung

Alle Mitarbeiter übernommen

“Wir sind sehr glücklich, dass wir gerade in diesen herausfordernden Corona-Zeiten durch unsere Übernahme die Weiterführung des Betriebs eines so traditionsreichen Bremer Unternehmens sicherstellen können”, sagt Martin Sommer, Geschäftsführer von Wilhel Rosebrock. Alle 16 Mitarbeiter von Louis Neukirch werden übernommen, das Unternehmen wir als ‘Wilhelm Rosebrock Neumöbelabteilung’ weitergeführt. Schwerpunkt ist weiter die Auslieferung von Neumöbel an Privatkunden liefern und der Aufbau nach deren Wünsche.

Ausbau neuer Geschäftsfelder

"Dies ergänzt das Leistungsspektrum von Rosebrock und ermöglicht einen aktiven Ausbau neuer Geschäftsfelder", so eine Mitteilung der Rechtsanwaltskanzlei. Demnach ist das Bremer Familienunternehmen Wilhelm Rosebrock seit über 120 Jahren auf internationale Logistiklösungen und weltweite Umzugsservices für Privat- und Firmenkunden spezialisiert. Aktuell beschäftigt Rosebrock fast 100 Mitarbeiter am Firmensitz im Güterverkehrszentrum Bremen sowie seit einigen Jahren auch in den Niederlassungen in Bremerhaven und im polnischen Warschau.