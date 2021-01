Im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft 2020 haben die Kep-Dienstleister in Deutschland ein Rekordvolumen von rund 775 Sendungen befördert.

Nach Angaben des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK) waren vor allem die Paketsendungen an die Endverbraucher die greiber für das Wachstum im November und Dezember 2020. Die Zahl der B2C-Paketsendungen, ohne Express und Kurier, stieg demnach im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2019 um 80 Millionen auf 435 Millionen Sendungen. Laut dem BIEK war das Wachstum bei den Paketsendungen an Endverbraucher Corona-bedingt verglichen mit dem Vorjahr mehr als 2,5-mal so hoch. Die Lockdown-Maßnahmen haben das im Oktober erwartete Wachstum von bis zu 20 Prozent nochmals gesteigert.

„Das Weihnachtsgeschäft ist bereits ohne Corona eine herausfordernde Zeit, da im November und Dezember deutlich mehr Sendungen als in den restlichen Monaten verschickt werden. In diesem Jahr haben die Paketdienste aber einen besonders großen Beitrag dazu geleistet, dass die Menschen trotz massiver Einschränkungen ihre Liebsten zum Fest bescheren konnten. Die Geschenke lagen pünktlich unter dem Weihnachtsbaum, weil die KEP-Unternehmen auf die immensen Herausforderungen vorbereitet waren", sagt BIEK-Vorsitzender Marten Bosselmann.

23 Prozent mehr Pakete als Weihnachten 2019

Laut einer abschließenden Analyse des Weihnachtsgeschäfts 2020 durch das Unternehmen KE-CONSULT Kurte&Esser im Auftrag des BIEK wurden mit der tatsächlichen Sendungszahl die Erwartungen aus dem Oktober noch einmal um rund 15 Millionen Sendungen übertroffen. Insgesamt seien in der Weihnachtssaison 2020 23 Prozent mehr B2C-Paketsendungen als im Weihnachtsgeschäft 2019 befördert worden.

Von den 775 Millionen KEP-Sendungen waren 440 Millionen B2C-Sendungen (Kurier, Express und Paket) und rund 300 Millionen B2B-Sendungen (Kurier, Express und Paket). An einem typischen Spitzentag wurden rechnerisch insgesamt bis zu 22 Millionen Sendungen von den KEP-Unternehmen befördert. Um die hohen Mengen zu bewältigen, griffen die Unternehmen laut dem BIEK auf etwa 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte zurück.

