Damit wird die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers und Inhabers der BTL Spedition, Karl-Heinz Wieschau, geregelt. Die BTL erzielte bislang einen Umsatz von jährlich rund fünf Millionen Euro und ist hauptsächlich in der Baumarkt- und Baustoffbranche tätig. „Die Baustoffbranche gehört heute bereits zu unserem Portfolio und wir freuen uns darauf, in diesem Bereich weiter zu wachsen“, so Axel Frey, COO der SLG.

Karl-Heinz Wieschau hatte keinen Nachfolger

Hintergrund der Übernahme ist die fehlende Nachfolge von Inhaber Karl-Heinz Wieschau. Der 66-Jährige hatte nach einem verlässlichen Partner für seine 1994 gegründete Spedition gesucht und diesen im Familienunternehmen Seifert gefunden. „Mir war es wichtig, die Arbeitsplätze meiner Mitarbeitenden zu sichern und damit die Verantwortung guten Gewissens zu übergeben. Direkt beim ersten Treffen haben wir uns gut verstanden und ich bin froh, dass wir gemeinsam eine sehr gute Lösung gefunden haben“, sagt Wieschau.

Weiter in beratender Funktion tätig

In den vergangenen Monaten sei dann alles Wichtige geregelt worden. Die Spedition wird bis auf Weiteres unter dem Namen BTL Spedition GmbH firmieren. Sowohl der Standort in Burgau als auch der gesamte Mitarbeiterstamm sollen übernommen werden. Wieschau wird zukünftig in beratender Form tätig sein und den Übergang in die Unternehmensgruppe unterstützen.

Seifert Logistics Group wächst

Die Seifert Logistics Group hat sich vom regionalen Marktführer zu einem international operierenden Speditions- und Kontraktlogistikdienstleister entwickelt. Gegründet im Jahr 1947 gehört das Familienunternehmen mit Sitz in Ulm mit mehr als 2.500 Mitarbeitern zu den führenden Logistikdienstleistern in Deutschland. An mehr als 45 Standorten in Europa realisiert die Seifert Logistics Group auf über 800.000 Quadratmetern Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslösungen für die Branchen Automotive, Papier, Chemie, Baustoff, Pharma sowie Konsumgüter.