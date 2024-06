Grenzüberschreitende Verkehre Mehr Sicherheit für Lkw-Fahrer

Eurotransport.de: Was sind die Schwierigkeiten bei einem grenzüberschreitenden Sicherheitskonzept? Die Sicherheitskonzepte und das Verständnis von Sicherheit sind ja von Land zu Land unterschiedlich.

Francisco Gallardo: Grenzüberschreitende Sicherheit stellt eine große Herausforderung für die Schadensverhütung und das Risikomanagement von Straftaten dar. Was die rechtliche und regulatorische Vielfalt betrifft, so hat jedes Land seinen eigenen Rechtsrahmen und seine eigenen Sicherheits- und Handelsvorschriften. Darüber hinaus gibt es einen Mangel an Harmonisierung zwischen den Kulturen, Gesetzen und Strategien der verschiedenen Länder. Die Koordination zwischen internationalen Agenturen und Organisationen spielt eine wichtige Rolle, da grenzüberschreitende Sicherheit eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Zollbehörden und anderen Organisationen erfordert.

Wie ist die Situation im Hinblick auf die Cybersicherheit?

In Bezug auf Technologie und Cybersicherheit haben die zunehmende Digitalisierung und elektronische Transaktionen die Möglichkeiten für Cyberkriminalität und Betrug erweitert. Organisationen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um die Cybersicherheit in einem grenzüberschreitenden Umfeld zu gewährleisten. Die Kriminellen von heute operieren ohne Grenzen und nutzen Gesetzeslücken und Unterschiede in der Strafverfolgung zwischen den Ländern aus. Die Bürokratie zwischen den Ländern führt zu einer Verlangsamung der Reaktionszeiten, was die Kriminellen für die Durchführung kleiner, aber äußerst schädlicher Aktionen zur Belästigung unserer Fahrerinnen und Fahrer ausnutzen können.